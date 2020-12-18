Міністерство охорони здоров'я Австрії стурбоване тим, що число нових випадків інфікування не знижується, а ситуація в реанімаціях залишається напруженою.

Після Різдва Австрія може ввести третій загальнонаціональний локдаун, який триватиме до 18 січня.

Читайте такожУ Португалії скасували святкування Нового рокуПро це повідомили кілька австрійських ЗМІ, пише "Європейська правда".

Для тих, хто не пройде тестування на коронавірус, заплановане 16 і 17 січня, локдаун може тривати довше. Люди з негативним тестом зможуть вийти з режиму карантину.

У п'ятницю федеральний уряд проведе консультації з федеральними землями і експертами про подальші заходи по боротьбі з коронавірусом, зазначає видання Der Standard.

Очікується, що можуть закритися другорядні магазини та постачальники послуг, які передбачають тілесні контакти. Гірськолижні траси можуть не відкритися 24 грудня, як було заплановано раніше. Також можуть відновити дію обмеження на вихід з дому протягом дня.

Міністерство охорони здоров'я Австрії стурбоване тим, що число нових випадків інфікування не знижується, а ситуація в реанімаціях залишається напруженою.

"Я не готовий змиритися з цим або звикнути до того, що у нас тризначний рівень смертності. Це просто неможливо", - натякнув на посилення обмежень міністр охорони здоров'я Рудольф Аншобер.

У середу в країні було зареєстровано 2664 випадків зараження, в четвер - 2485. У четвер протягом доби зафіксовано 218 летальних випадків.

Коронавірус в Австрії

Перший локдаун був запроваджений в Австрії в середині березня. Його поступове ослаблення почалося після Пасхальної неділі, яка в 2020 році випала на 12 квітня.

З початку листопада в Австрії діяла комендантська година з 20:00 до 6:00. З цього ж часу були закриті ресторани і компанії, що займаються туристичним бізнесом, а також культурні та розважальні установи.

З початку листопада кількість нових заражень в країні продовжувала стабільно зростати, через що експерти почали побоюватися перевантаження системи охорони здоров'я, особливо в області інтенсивної терапії.

Під час майбутнього локдауну в Австрії уряд мав намір провести масове тестування населення на коронавірус, взявши за приклад Словаччину, щоб люди змогли відсвяткувати Різдво.

На початку грудня в Австрії почалося масове тестування на COVID-19.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН