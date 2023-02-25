Білоруський диктатор поділився, що у нього стосунки з Путіним такі, що "дай бог кожному".

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну провів "довгу" бесіду з російським лідером Володимиром Путіним.

За даними прес-служби Лукашенко, розмова між диктаторами відбулася ввечері 24 лютого. Глава Білорусі повідомив "по секрету", що у нього дуже тісний зв'язок з Путіним:

"Відкрию секрет, вчора ми ввечері з ним довго розмовляли на різні теми. Слухайте, у нас відносини дай Бог, щоб завжди були такими. І після мене, щоб вони були такими".

Путін вирішив проігнорувати річницю вторгнення РФ в Україну

Відзначимо, що в п'ятницю, 25 лютого, в день повномасштабного вторгнення РФ в Україну лідер країни Володимир Зеленський дав широкомасштабну прес-конференцію журналістам.

Він розповів про ті зміни, які відбулися з державою, підбив підсумки року війни, а також заявив, що ЗСУ можуть здобути перемогу на полі бою вже у 2023 році.

Зі свого боку глава країни-агресора Володимир Путін і його посіпаки з Кремля не стали коментувати річницю вторгнення в Україну.

Аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW) пояснили цей феномен тим, що Кремлю просто нічим похвалитися перед росіянами в день 24 лютого, адже армія РФ не досягла жодної із заявлених цілей так званої "спецоперації".

Вас також можуть зацікавити новини: