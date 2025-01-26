Лукашенко про війну в Україні: Світло в кінці тунелю з'явиться вже цього року

Білоруський диктатор заявив, що сторони змушені будуть шукати компроміс за столом переговорів, "враховуючи інтереси народів".

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що війна в Україні може завершитися вже цього року.

"Розв'язка вже буде. Світло в кінці тунелю з'явиться вже цього року", - заявив Лукашенко під час пресконференції у день виборів президента у Білорусі.

При цьому він впевнений, що росіяни ніколи не повернуть Крим Україні, не підуть з територій, які окупували сьогодні. На його переконання, компроміс можливий на умовах, які озвучив раніше російський правитель Володимир Путін.

Відео дня

"Компроміс може бути такий. Володимир Володимирович нещодавно сказав: йдіть за межі кордонів областей – Донбас, Луганська область, потім Херсон, Запорізька область. Туди – до кордонів. Усі – зупиняємось. Але, мабуть, не зовсім… Теж відходити (українська сторона - УНІАН) на межі не буде. Ну, тоді що? Ну, тоді ви не вимагайте, щоб ми вам повернули території та Азовське море, які колись були українськими. Ось компроміс, щоб зупинитися на лінії зіткнення. Можливий. Це моя така думка. Але Володі Зеленському та Володимиру Путіну видніше. Вони там безпосередньо занурені у це", - заявив Лукашенко

Він додав, що компроміс доведеться знайти - "з розрахунком на те, що настане час, народи визначаться, де їм жити та яку валюту використовувати". Це вирішується за столом переговорів, зауважив Лукашенко.

Завершення війни в Україні - інші новини

Президент України Володимир Зеленський вважає, що російський правитель Володимир Путін не хоче завершення війни. За його словами, президент США Дональд Трамп розуміє, які виклики стоять в цій ситуації.

Видання The Times пише, що є чотири сценарії завершення війни РФ проти України. Ключовим чинником тут стане здатність президента США Дональда Трампа зламати переконання Путіна, що Росія може пережити західну підтримку України та врешті перемогти.

Вас також можуть зацікавити новини: