Лукашенко визнає, що допомагає російським окупантам.

Олександр Лукашенко заявив, що підтримує своїх російських "братів", але "не забуває і про українців", цитує білоруського диктатора пропагандистська БЕЛТА.

Перебуваючи на різдвяній службі у Свято-Єлисаветинському монастирі, він зазначив, що попи нещодавно збирали допомогу для російських окупантів, за що філія РПЦ "потрапила під критику "втікачів" (опозиції – УНІАН).

Лукашенко згадав про українських біженців.

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"Ми не тільки допомагаємо нашим російським братам, росіянам, я це ніколи не приховував. І вчорашній мій візит до військових, до російських військових, не приховуючи вказує на те, що ми підтримували і підтримуємо наших братів. Але ми не забуваємо і про українців. Близько 10 тисяч, які втекли від війни, в минулому тільки році знайшли постійне місце проживання і притулок в нашій країні", - заявив Лукашенко.

Ситуація в Білорусі - Росія перекидає техніку

Росія продовжує посилювати угруповання військ у Білорусі. Напередодні "Беларускі Гаюн" помітив перекидання ще чотирьох ешелонів з військовими ЗС РФ і технікою.

28 грудня в Білорусі нарахували до 10 тисяч російських військових. На території республіки проходять спільні - "союзні" - навчання з армією Лукашенка, в ході яких окупанти відпрацьовують наступальні дії.

Крім того, у повітряному просторі Білорусі російські загарбники збирають дані про ППО ЗСУ для завдання по Україні нових ударів.

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