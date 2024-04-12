Він зауважив, що його країна, як і низка інших, хочуть тривалого миру в Європі.

Президент Франції Еммануель Макрон анонсував участь Франції у форумі миру в Україні, який пройде у червні у Швейцарії.

Президент Франції заявив, що вітає прихильність Швейцарії до проведення форуму миру і додав, що Франція тісно співпрацює з усіма країнами, які прагнуть підготувати умови для миру на основі міжнародного права, передає Укрінформ.

"Я хотів би привітати Швейцарію за її прихильність до проведення форуму... Думаю, що це дуже хороша ініціатива, яка об'єднає всі країни для підготовки умов миру", - заявив Макрон.

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"Ми будемо на зустрічі, запропонованій Швейцарією, будемо з усіма країнами, які хочуть тривалого миру", - підвреслив Макрон.

Швейцарія організовує саміт миру щодо України

Швейцарія планує провести саміт щодо "формули миру" в Україні в середині червня. Передбачається, що участь у саміті візьмуть від 80 до 100 країн. Попередньо він може відбутися 16-17 червня. Ключовим питанням залишається участь Китаю у цьому заході.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявляв, що на саміт у Швейцарії, який стосуватиметься "формули миру", планується запросити понад 160 країн. Він не виключав участі Росії у другому такому саміті.

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