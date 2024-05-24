Путін заявляв, що готовий до миру, то тепер, коли у нього є конкретна пропозиція, він її відкидає, зазначає Макрон.

Президент Франції Еммануель Макрон засудив президента Росії Володимира Путіна за відмову від пропозиції про перемир'я з Україною на час Олімпіади. Як пише The Hill, Макрон заявив, що відмова Путіна показує всьому світу, що він "не готовий до миру".

"Це великий момент для прояснення ситуації, тому що досі щотижня президент Путін заявляв, що готовий до миру", - сказав Макрон.

Але тепер, коли у Путіна є конкретна пропозиція про мир, зазначив французький президент, він її відкидає.

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"Тож для всіх у світі очевидно, що саме він вирішив почати війну і не готовий до миру", - сказав Макрон.

Він сказав, що вважає важливим використати Олімпіаду як момент для досягнення прогресу в справі встановлення миру і "максимального тиску на тих, хто вирішив розв'язати війну", маючи на увазі Путіна.

Макрон також сказав, що Олімпіада може стати "дуже гарною можливістю" для налагодження зв'язків із Китаєм і спільної роботи з досягнення миру.

"Послухайте, для мене перемир'я - це не кінцева мета. Стійкий мир - ось кінцева мета", - сказав він, зазначивши при цьому, що дуже важливо... використовувати це вікно" під час Олімпійських ігор.

Олімпійські ігри розпочнуться у Франції цього літа 26 липня. Макрон уже давно наполягає на перемир'ї, яке, як він зазначив, є частиною давньої традиції проведення Олімпійських ігор.

Олімпіада в Парижі та заклик Франції до перемир'я

Олімпійські ігри розпочнуться у Франції 26 липня. Макрон уже давно наполягає на перемир'ї, яке, за його словами, є частиною давньої традиції проведення Олімпійських ігор.

Водночас і Володимир Путін, і президент України Володимир Зеленський відкинули пропозицію про перемир'я. Зокрема, Путін заявив, що оскільки Росію було усунуто від участі в Олімпіаді в Парижі, вона не зобов'язана дотримуватися принципів Міжнародного олімпійського комітету. Зі свого боку Зеленський вважає, що можливе перемир'я дасть перевагу Москві, давши їй час для переміщення військ і артилерії.

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