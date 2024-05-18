Це дасть перевагу Москві, давши їй час для переміщення військ і артилерії.

Президент України Володимир Зеленський відхилив ідею президента Франції Еммануеля Макрона щодо олімпійського перемир’я під ігор у Парижі.

Як заявив президент в інтерв’ю AFP, це дасть перевагу Москві, давши їй час для переміщення військ і артилерії.

"У нас вже було припинення вогню. Але воно не дуже працює з цим ворогом. Крім того, є ризик - хто буде фіксувати, що в час припинення вогню їхні сили не підійдуть до нас? Припинення вогню ж не заважає технікою заїхати ближче, а потім включити наступ. Тобто я не розумію деталі. Для мене поки що це звучить, як нежива історія", - сказав Зеленський.

"Олімпійське перемир'я в Україні" - що відомо

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що розраховує домовитися про припинення вогню в Україні та Газі на час літніх Олімпійських ігор. Він розраховує на сприяння в цьому різних партнерів, зокрема лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Водночас, як повідомляв The Guardian, Кремль відхилив цю ідею, заявивши, що "помітили, що, Україна "використовує такі ідеї, такі ініціативи, щоб спробувати перегрупуватися, спробувати переозброїтися".

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