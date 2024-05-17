Путін заявив, що оскільки Росію усунули від участі в Олімпіаді в Парижі, вона не зобов'язана дотримуватися принципів Міжнародного олімпійського комітету.

Президент Росії Володимир Путін прокоментував можливість укладення перемир'я на час Олімпіади в Парижі.

Як повідомляє Le Monde, Путін натякнув, що не буде дотримуватися "олімпійського перемир'я" і що його країна продовжить бойові дії в Україні під час Олімпійських ігор у Парижі, незважаючи на заклик президента Франції Еммануеля Макрона.

"Ці олімпійські принципи, включно з олімпійським перемир'ям, дуже правильні... Але небагато країн в історії його дотримувалися, за винятком Стародавньої Греції", - заявив Путін.

Відео дня

Він також заявив, що, оскільки Росію було відсторонено від участі в Олімпіаді в Парижі через вторгнення в Україну, вона не зобов'язана дотримуватися принципів Міжнародного олімпійського комітету.

"Сьогодні міжнародні спортивні чиновники порушують принципи Олімпійської хартії щодо Росії, не допускаючи наших спортсменів до участі в Олімпійських іграх під своїм прапором, зі своїм гімном, але вони хочуть, щоб ми дотримувалися тих правил, які вони нам нав'язують. Щоб вимагати чогось від інших, потрібно самому дотримуватися правил", - заявив він.

"Олімпійське перемир'я в Україні" - що відомо

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що розраховує домовитися про припинення вогню в Україні та Газі на час літніх Олімпійських ігор. Він розраховує на сприяння в цьому різних партнерів, зокрема лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Водночас, як повідомляв The Guardian, Кремль відхилив цю ідею, заявивши, що "помітили, що, Україна "використовує такі ідеї, такі ініціативи, щоб спробувати перегрупуватися, спробувати переозброїтися".

Вас також можуть зацікавити новини: