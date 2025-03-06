Москва знову намагається виставити себе жертвою.

У Москві відреагували на звернення президента Франції Еммануеля Макрона до нації, в якому він говорив про зміни у світовій політиці та безпеку Європи.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про "загрозу" для своєї країни, порівнявши французького лідера з Адольфом Гітлером і Наполеоном Бонапартом. За його словами, Макрон нібито хоче "завоювати і перемогти" Російську Федерацію:

"Якщо він вважає нас загрозою, збирає зустріч начальників Генштабів європейських країн і Британії, готується до використання ядерної зброї проти Росії - це, звісно, загроза. На відміну від своїх попередників, які також хотіли проти Росії воювати - Наполеона, Гітлера - пан Макрон не дуже витончено чинить".

Звернення Макрона до нації

Як повідомляв УНІАН, 5 березня президент Франції звернувся до французів висловивши занепокоєння щодо змін у міжнародній політиці та їхнього впливу на безпеку Європи.

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Він зазначив, що Сполучені Штати Америки, які є стратегічним союзником Франції, змінили свою позицію щодо війни в Україні, залишивши невизначеність щодо подальших дій.

Макрон звернув увагу на плани Росії щодо посилення своєї армії, тому закликав європейські країни збільшити витрати на оборону, інвестувати у виробництво озброєння та розглянути можливість створення "ядерної парасольки" для захисту континенту.

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