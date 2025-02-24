Французький президент заперечив словам Трампа про надану підтримку.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що вся допомога, яка надається Україні країнами Європи, нібито дається у вигляді кредитів.

Так, під час зустрічі президентів у Вашингтоні Трамп спробував звернути увагу журналістів на те, що європейські донори отримують усі свої кошти назад. Президент Франції Еммануель Макрон із заявою американського лідера не погодився.

"Щоб бути чесними, ми заплатили 60% загальної суми. Це було, як і зі США – позики, гарантії, гранти. Ми надали реальні гроші, щоб було зрозуміло", – акцентував Макрон.

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Він також згадав про заморожені активи РФ у Європі. Йдеться про 230 млрд доларів:

"Але це не як застава кредиту, тому що це не наше. Якщо в кінцевому підсумку переговорів з Росією вони будуть готові віддати це нам – супер. Зрештою це буде кредит, і Росія за нього заплатить".

Допомога Україні: заяви Трампа

Президент США Дональд Трамп продовжує стверджувати, що Вашингтон витратив на допомогу Україні "$350 мільярдів". При цьому і в Пентагоні, і в ЗМІ називають значно меншу суму.

"Величезні гроші вкладено, і ми не мали жодних результатів. І в цьому винна адміністрація Байдена. Європейці вклали близько $100 мільярдів, і вони зробили це у формі позики. І європейці були чудові в цьому питанні. Вони зрозуміли, що це було несправедливо, і нам вдалося знайти рішення", – сказав він 24 лютого.

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