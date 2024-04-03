Жоден з них не тримає ініціативу.

Член Європейського парламенту розкрила, яка з країн наразі вважається лідером у питанні допомоги Україні, скинувши з умовного п'єдесталу Францію із припущенням Макрона щодо відправлення іноземних військ в Україну, та Німеччину, яка досі не дала Києву Taurus.

Питання прокоментувала депутатка в парламенті від Німеччини Віола фон Крамон-Таубадель. В інтерв'ю 24 Каналу вона порівняла конкуренцію в допомозі Україні між Францією та Німеччиною.

За словами політика, Макрон більше серйозний у своїх політичних заявах, якщо порівнювати його риторику з канцлером ФРН. Водночас не можна його слова щодо іноземних військ в Україні розцінювати як пряму обіцянку.

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"Я скажу так, Макрон, на відміну від нашого канцлера Шольца, сказав, що: "Ні, ми не повинні нічого виключати". Але він не сказав, що французький чи європейський солдат прийде в Україну", - підкреслила вона.

На думку Віоли фон Крамон-Таубадель, у Макрона нарешті з'явилося розуміння, що стоїть на кону українсько-російської війни. Є надія, що такі зміни в думках допоможуть прискорити постачання зброї Києву, сказала політик. Деякі речі вже прийшли з Франції. "Я знаю, що деякі речі прийшли з Франції, можливо, не так багато. Але в майбутньому їх однозначно буде більше", - натякнула вона.

Водночас депутатка Європарламенту розкритикувала Шольца за відсутність амбіцій в питанні конкуренції з Макроном. "Я не бачу, щоб канцлер Шольц з кимось конкурував. Я не думаю, що він про це дбає", - сказала вона.

Віола фон Крамон-Таубадель вважає, що наразі лідерство в ЄС щодо допомоги Україні належить Чехії та її лідеру Петру Павелу. "Він великий президент. Я думаю, що він є лідером, який нам потрібен", - вважає вона.

У Празі обговорили снаряди для України

В останній місяць зими з'явилася надія, що Київ нарешті подолає проблему "снарядного голоду" - це питання є наріжним для фронту України вже кілька місяців через затримку допомоги союзників. Зокрема, Чехія заявила, що знайшла 800 000 снарядів для України за межами ЄС - питання полягало в тому, що на їх закупівлю необхідні гроші. У березні країна ухвалила додаткове фінансування спільно ще з 20 країнами ЄС (конкретна сума коштів не називалася).

Днями питання допомоги Україні боєприпасами порушили в Празі на зустрічі між главою МЗС Чехії та його естонським колегою Маргусом Цахкною.

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