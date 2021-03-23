Дану ініціативу підтримали представники органів влади та поліції.

Фахівці розробили спеціальні картки Cancard, які допоможуть уникнути арешту за звинуваченням у вживанні наркотику. На сьогоднішній день ними користуються понад 17 тис. осіб.

Читайте такожУ вишах США почали відкривати програми підготовки фахівців з каннабісуЯк повідомляє ТСН з посиланням на Vice, за допомогою іменної картки люди можуть підтвердити свою особу і право на отримання канабісу. Великобританія легалізувала використання медичного канабісу в 2018 році, проте придбати в медичних установах його поки не можна, тому деякі пацієнти купують речовину нелегально. Без рецепту довести, що людина вживає наркотичну речовину за станом здоров'я, було дуже важко.

Проект Cancard три місяці тому запустила активістка Карлі Бартон, яка відстоювала право пацієнтів на вживання медичного канабісу в якості знеболюючого.

Вона підкреслює, що хоча люди потребували речовини, раніше вони жили в постійному страху перед поліцією. Згідно зі статистикою організації, 94% тих, хто оформив карту, більше не мають проблем з правоохоронними органами — максимум була конфіскація речовини. Cancard можна отримати тільки в тому випадку, якщо використання медичного канабісу рекомендував сертифікований лікар.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ірина Погоріла