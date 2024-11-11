Маск не отримає посаду в адміністрації Трампа, - CNN

Бізнесмен уникає цього, адже тоді виникнуть проблеми щодо його ролі в компаніях, які він очолює.

Мільярдер, засновник Tesla та Space X Ілон Маск, швидше за все, не отримає посаду в майбутній адміністрації Дональда Трампа, хоча його вплив на обраного президента США зростає, пише CNN з посиланням на інформовані джерела.

Маску публічно пропонували очолити комісію з ефективності для скорочення витрат у федеральному уряді. Однак один зі співрозмовників розповів каналу, що навряд чи він взагалі захоче обійняти посаду в уряді з огляду на те, як це вплине на його роль вочолюваних ним компаніях.

Ймовірно, Маска призначать в один із так званих комітетів "блакитної стрічки", які готують рекомендації уряду США щодо спірних питань. У такому разі він зможе уникнути вимог, які висувають звичайним урядовцям, зокрема, щодо продажу активів або передання їх у сліпий траст, щоб уникнути конфлікту інтересів.

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Джерела відзначають, що Маск має великий вплив на Трампа. Його бачили на курорті в Палм-Біч майже щодня після перемоги Трампа. У деякі вечори він вечеряв із ним у внутрішньому дворику, а в неділю проводив час із сім'єю на полі для гольфу.

Крім того, Маск був присутній у кімнаті, коли кілька світових лідерів телефонували Трампу з вітанням, а також брав участь в ухваленні кадрових рішень.Трамп "зачарований" Маском, каже одне з джерел.

Ілон Маск у передвиборчій кампанії Дональда Трампа

Як повідомляв УНІАН, американський мільярдер Ілон Маск відреагував мемом на перемогу Трампа на виборах президента США. Бізнесмен опублікував мем, на якому тягне свої речі в Овальний кабінет Білого дому.

Як написав Маск у соцмережі, "народ Америки дав Дональду Трампу кристально чистий мандат на зміни сьогодні ввечері".

Відома американська політична оглядачка Кара Свішер заявила, що обраний президент США Дональд Трамп, попри те, що протягом своєї виборчої кампанії з пієтетом висловлювався щодо мільярдера Ілона Маска, зрештою не захоче ділитися владою з бізнесменом.

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