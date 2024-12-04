За словами спікера Палати представників, він не виноситиме це питання на голосування.

Спікер Палати представників Майк Джонсон не планує виносити питання про додаткову допомогу Україні на голосування у Конгресі. Про це повідомляє Голос Америки.

За словами Джонсона, це вже не справа наразі чинного президета США Джо Байдена ухвалювати таке рішення.

"У нас є новообраний президент, і ми збираємося почекати та взяти на озброєння стратегію нового головнокомандувача щодо всього цього", - сказав політик.

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Він підкреслив, що обрання Дональда Трампа уже "змінює динаміку російської війни проти України":

"Отже, я не очікую, що зараз буде винесене будь-яке фінансування для України".

Допомога США Україні - останні новини

Днями видання The Washington Post із посиланням на офіційних осіб у Білому домі повідомило, що Адміністрація чинного президента США Джо Байдена збільшує військову допомогу для України на мільярди доларів. При цьому всередині країни переймаються через те, що таке рішення може зменшити американські запаси та забрати ресурси з інших гарячих точок.

Водночас Newsweek, посилаючись на заяви представників Білого дому, повідомило, що США не будуть передавати Україні ядерну зброю. Зазначається, що такі чутки почали поширюватися через нові погрози російського диктатора Володимира Путіна на адресу Заходу.

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