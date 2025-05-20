З офіційних заяв Москви зрозуміло, що швидкого припинення війни чекати не слід.

Росія запропонує Україні узгодити меморандум про принципи майбутнього мирного договору. Однак для нього належить "узгодити безліч деталей". Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова на брифінгу.

Вона зазначила, що за підсумками телефонної розмови з президентом Дональдом Трампом російський диктатор Володимир Путін пообіцяв "домогтися остаточного, справедливого врегулювання кризи". У цьому контексті Росія запропонує Україні "попрацювати над меморандумом" про майбутній мирний договір, заявила Захарова.

Вона підкреслила, що основою дороги до миру має бути "розуміння неможливості досягти цієї мети без усунення першопричин". У чому саме полягають першопричини, вона не уточнила. Однак дала зрозуміти, що Росія має намір максимально затягувати переговорний процес.

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"Належить узгодити безліч деталей, сформулювати принципи врегулювання, позначити терміни укладення мирної угоди, зафіксувати можливе припинення вогню на певний час у разі досягнення відповідних домовленостей, інші параметри", - заявила Захарова.

Провальна дипломатія Трампа

Як писав УНІАН, лідери Європи були приголомшені тим, що Дональд Трамп не тільки не домігся від Путіна згоди на негайне припинення вогню в Україні, а й також відмовився від ідеї введення нових санкцій проти агресора за ухилення від перемир'я.

Аналітики вважають, що ніякого припинення вогню на фронті очікувати не варто, оскільки Росія чітко показала своє небажання припиняти війну. За такого розкладу активні бойові дії триватимуть ще як мінімум рік.

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