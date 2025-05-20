Трамп не лише не отримав від Путіна чіткої згоди на припинення вогню, але й відмовився запроваджувати нові санкції проти Росії.

Дональд Трамп шокував лідерів Європи, коли після вчорашньої розмови з Володимиром Путіним заявив, що не має наміру запроваджувати нові санкції проти Росії. Про це пише Axios із посиланням на обізнані джерела.

Так, після розмови з російським диктатором Трамп провів групову розмову із президентом України Володимиром Зеленським та керівниками Німеччини, Франції, Італії, Фінляндії та Європейської комісії. Як зазначає Axios, вони сподівалися почути, що в розмові з Трампом Путін погодився на припинення вогню, або, що США застосують санкції за відмову це зробити.

Натомість Трамп заявив, що Путін вкотре просто на словах погодився на подальші переговори, в яких США не братимуть участі. При цьому президент США виступив проти ідеї запровадження нових санкцій на даний момент. Цю інформацію для Axios підтвердили два джерела, які були присутні під час розмови європейців з Трампом, та третє джерело, обізнане з цією розмовою.

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"Трамп створив враження, що він наближається до повного відходу від цього питання (нових санкцій – УНІАН). Деякі лідери, які брали участь у розмові, виглядали "здивованими" або "шокованими", – пише видання із посиланням на слова своїх інформаторів.

Коли Трамп повідомив європейським лідерам, що Путін просто погодився почати обговорення умов припинення вогню, на лінії на кілька секунд запанувала здивована тиша, розповідає джерело.

За словами джерел, європейські лідери прямо запитали Трампа про можливість санкцій США проти Росії, але той сказав, що не вважає це гарною ідеєю, і наголосив, що, на його думку, Путін хоче угоди.

За словами джерела, президент США запевнив європейців, що Путін пообіцяв представити "мирний меморандум" зі своїми умовами щодо припинення вогню та припинення війни. При цьому Трамп зауважив, що він попросив Путіна представити "щось, з чим люди можуть погодитися", а не пропозицію, яку буде негайно відхилено.

Хоча Трамп висловив переконання, що Росія та Україна можуть вести двосторонні прямі переговори без будь-яких посередників, бо найкраще розуміють усі деталі конфлікту, європейці із цим не погодилися. За словами джерел, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні заявила, що потрібен "суддя", а канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував провести зустріч за участю всіх присутніх сторін.

Під час телефонної розмови президент Фінляндії Александер Стубб запитав Трампа, які будуть наступні кроки. "Я не знаю. Хтось має вийти і сказати, чи йдуть переговори добре чи погано, а потім ми вирішимо, що робити", – сказав на це Трамп.

Переговори Трампа з Путіним: останні новини

Як писав УНІАН, президент США Дональд Трамп вважає, що Вашингтону не варто було втручатися в російсько-українську війну. Під час пресконференції у Білому домі за підсумками розмови з Путіним він заявив, що ця війна є проблемою Європи.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус тим часом зауважив, що постійні російські удари по Україні говорять про справжні наміри Путіна красномовніше, ніж його запевнення у готовності до мирних переговорів.

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