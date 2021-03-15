Партія канцлера Німеччини Ангели Меркель - Християнсько-демократичний союз (ХДС) - програла на виборах ландтагу в Баден-Вюртемберзі та Рейнланд-Пфальц, що відбулися сьогодні.
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За першими попередніми результатами, перемогла Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), членом якої є чинний глава земельного уряду Малу Драєр.
А на виборах ландтагу в землі Баден-Вюртемберг впевнену перемогу здобуває партія "зелених", до якої входить чинний прем'єр-міністр землі Вінфрід Кречман.
Партія канцлера ФРН Меркель опинилася на другому місці.
За спостереженнями німецьких ЗМІ, число тих, хто проголосував на виборчих дільницях, як в Баден-Вюртемберзі, так і в Рейнланд-Пфальц, було відносно невисоким. Так, в Баден-Вюртемберзі станом на 14.00 за місцевим часом явка була майже на 16 відсотків нижчою, ніж у 2016 році.
Спостерігачі пов'язують це з холодною і дощовою погодою, а також з тим фактом, що багато виборців в цьому році проголосували поштою. В землі Рейнланд-Пфальц проживає 3,1 млн громадян Німеччини, які мають право голосу, в землі Баден-Вюртемберг - 7,7 млн.
У ландтазі землі Рейнланд-Пфальц у Майнці - 101 депутатське місце, в земельному парламенті Баден-Вюртемберга - 143.
На виборах 14 березня виборці мали віддати два голоси - перший за кандидата з їх виборчого округу, другий - за партійний список тієї чи іншої партії.
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