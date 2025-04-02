За словами радника глави ОП, є дві "площини", у яких ця стратегія може спрацювати.

США мають перейти до стратегії, за якої Росії завдають "глобальної поразки", вважає радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, ні про яку стратегію стримування РФ не йдеться, коли американці пропонують 500% мита для країн-покупців російської нафти. Це ж стосується і санкцій проти "тіньового флоту" окупантів.

"Це вже не про стримування РФ, яке тривало три останні роки, а про її поразку. Ключовим завданням має стати суттєве обмеження доходів агресора", - зазначив він у коментарі "РБК-Україна".

Крім того, Подоляк додав, що Росія отримує прибуток не тільки з нафти і скрапленого газу, а й з трубопровідного газу.

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"Це безумовно вторинні санкції проти країн, які спокійно заробляють на цьому", - наголосив радник глави ОП. Через передбачувані санкції, за його словами, країни, які використовують російські ресурси, перестануть ними користуватися, щоб не ризикувати своїми економічними інтересами. Тим більше, на ринку є альтернативні варіанти. Наприклад, поставки з Близького Сходу.

"На ринку буде можливість купити легально нафту, близькосхідні країни дадуть додатковий обсяг нафти на ринок. Це Саудівська Аравія насамперед", - пояснив Подоляк.

Крім того, він вважає, що США повинні також тиснути на РФ і військовим шляхом - удари по території Росії "зовсім іншого рівня", більше ракетної техніки Україні, розвідданих і так далі. Така стратегія, на думку Подоляка, швидко призведе до "внутрішньої кризи" в Кремлі.

Інші новини про політику Трампа

Раніше УНІАН повідомляв, що Трамп зробив нові заяви щодо переговорів. Під час виступу в Овальному кабінеті політик сказав, що не хоче запроваджувати вторинне мито на російську нафту, однак зробить це, якщо Путін "не буде виконувати свою роботу".

Крім того, Трамп "пішов слідами" Путіна та Ердогана. Аналітики з таких країн, як Туреччина та Росія, вже пережили в себе прихід до влади авторитарних лідерів і бачать схожі ознаки в тому, що відбувається зараз у США...

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