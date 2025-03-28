Європа розвиватиме cвій оборонний комплекс, і Україна буд невід’ємна частина безпекової архітектури.

"Саміт рішучих", який відбувся в Парижі, визначив три основних напрямки подальшого розвитку відносин України і Європи. В етері телемарафону радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів про основні підсумки заходу.

"Перше: Європа буде самостійно розвивати cвій оборонний комплекс чи свою безпекову архітектуру. Друга складова, Україна – невід’ємна частина цієї безпекової архітектури, і це потребує активних інвестицій чи активних дій координаційного плану від європейських партнерів. Третя складова – безумовно, це треба робити прямо сьогодні, а не відкладати на 5-10-14 років у майбутньому", – акцентував Подоляк.

Водночас під реформою Збройних сил України маються на увазі системи управління іншого типу, озброєння іншого типу, інвестиції у всі ці програми.

Відео дня

"І, відповідно, переформатування. Тобто Збройні сили мають бути набагато більшими. До початку повномасштабного вторгнення була певна кількість людей, які мають бути у Збройних Силах України. Ми виходили з того, що в нас є певні транскордонні відносини з Росією і вони не є такими, які є сьогодні. Але після трьох років війни очевидно, що і Європа в цілому, і Україна вважають, що східний кордон – це по суті і є гарантії безпеки – має виглядати зовсім інакше", – продовжив Подоляк.

Тобто армія має бути розбудована. Там має бути набагато більше новітніх систем управління, як таких, каже він.

"Армія має бути збільшена і армія має бути насичена зовсім іншими видами техніки, принаймні тією технікою якою користуємося. Але це все – переформатування Збройних сил України", – додав радник.

Подоляк розповів, що окремо обговорювалось суттєве збільшення пакетів військової допомоги від конкретних країн. Тобто кожна країна сама для себе визначає, на який обсяг коштів може розраховувати Україна з точки зору військової допомоги від цієї країни. Ці країни так само суттєво збільшують інвестиції у своє військові виробництва, і це буде вести до зміни чи переформатування глобального ринку зброї.

"Європейські країни хочуть сьогодні не залежати від постачання зброї від третіх країн, в даному випадку від Сполучених Штатів, перш за все. Вони хочуть розраховувати на свою бронетехніку, авіацію, на свої протиракетні системи, ракети. І вони будуть в це вкладатись. І саме це має потім надходити до України, чи Україна має спільно з європейськими країнами все це розробляти. І бути в єдиному, скажімо так, управлінському пакеті щодо використання всього цього", – констатував Михайло Подоляк.

Саміт у Парижі: це варто знати

У четвер, 27 березня у Франції відбувся саміт "коаліції охочих", де зібралися лідери понад 30 країн, щоб обговорити подальшу підтримку України та допомогти гарантувати стабільний мир після закінчення війни.

Військові делегації від Франції та Британії відправляться до України для роботи з українськими Збройними силами, аби допомогти їм спланувати майбутнє. Також обговорювалася можливість розміщення сил стримування у стратегічних районах України.

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції у Парижі після зустрічі повідомив, що приділяється багато уваги "майбутній інфраструктурі гарантій безпеки для України". Він наголосив, що важлива частина цієї інфраструктури – це українська армія. Йдеться про фінансування та посилення Збройних сил України.

Як сказав речник МЗС України Георгій Тихий, європейський військовий контингент в Україні, формування якого зараз обговорюють під проводом Франції та Великої Британії, має передбачати три складові: сухопутну, морську та повітряну. Він зазначив, що у Парижі питання контингенту було важливою частиною дискусії між президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами.

Вас також можуть зацікавити новини: