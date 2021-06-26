Раніше британський таблоїд опублікував фото, де глава МОЗ цілується зі своєю давньою подругою, не дотримуючись соціальної дистанції. При цьому в обох є свої сім'ї.

Глава Міністерства охорони здоров'я Великобританії Метт Хенкок оголосив про своє рішення подати у відставку на тлі скандалу.

Відповідне прохання, копію якого опубліковано на інформаційному веб-сайті державного сектора Сполученого Королівства, міністр направив прем'єр-міністру Борису Джонсону в суботу, 26 червня.

Хенкок отримав портфель міністра охорони здоров'я 9 липня 2018 року внаслідок нового ланцюжка переміщень "по горизонталі" всередині уряду. Прохання про відставку пов'язане з нещодавньою публікацією британського таблоїда Sun. Видання оприлюднило фотографію Хенкока і його подруги Джини Коладанджело: на фото вони не дотримувалися соціальної дистанції та цілувалися, при тому, що в обох є сім'ї.

"Я приношу вибачення за те, що порушив правила, я прошу вибачення в моєї сім'ї і близьких за те, що піддав їх цьому випробуванню. Крім того, в такий час я повинен бути з моїми дітьми", - зазначив політик у своєму проханні.

Міністр також записав відеозвернення і виклав його на своїй сторінці у Twitter.

"Сьогодні я бачився з прем'єр-міністром, щоб подати прохання про відставку. Я розумію, що всім жителям цієї країни довелося принести величезні жертви. Ті з нас, хто встановлює ці правила, повинні їм слідувати, і тому я зобов'язаний покинути посаду", - сказав Хенкок.

43-річний Хенкок одружений, в нього троє дітей. Джина Коладанджело також заміжня. Однак, як зазначає "Бі-бі-сі", скандал, що вибухнув, - це не тільки питання моралі.

Упродовж пандемії Хенкок багаторазово говорив, що громадяни Королівства повинні дотримуватися соціальної дистанції, особливо в публічних просторах. При цьому він і Коладанджело цілувалися та обіймалися, судячи з усього, в офісі міністерства цього року.

Хенкок і Коладанджело знайомі з часів спільного навчання в Оксфорді, а зараз перебувають у начальницько-підлеглих відносинах. З вересня 2020 року Коладанджело входить до ради при Міністерстві охорони здоров'я.

Опозиційна Лейбористська партія вимагала відставки міністра-консерватора.

"І це він забороняв сім'ям обіймати своїх коханих, а сам в цей час робив, що хотів, просто на своєму робочому місці", - заявляла відповідальна у лейбористів за охорону здоров'я Муніра Вілсон.

Читайте такожУ Великобританії почали щеплювати проти коронавірусу всіх дорослих, щоб пришвидшити темпи вакцинації у країніПри цьому в аналогічній ситуації на початку пандемії Хенкок пожурив науковця-епідеміолога Ніла Фергюсона, який зустрічався з жінкою, попри карантин. Тоді Фергюсон змушений був через це покинути антиковідну раду уряду, а Хенкок говорив, що продовжувати обіймати посаду урядового радника професор "просто не може".

Крім того, щодо Хенкока та його подруги говорилося про "конфлікт інтересів на гроші платників податків", адже саме Хенкок призначив Коладанджело на її посаду, яка оплачується з бюджету.

Ще до новини про відставку спікер прем'єр-міністра Бориса Джонсона заявив, що той прийняв вибачення Метта Хенкока за порушення ковідних правил і "вважає справу закритою".

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Автор: Катерина Комолова