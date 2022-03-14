З метою запобігання торгівлі людьми планується розробити пам'ятки для жінок, які перетинають держкордон у зв'язку з воєнними діями на території України.

Міністерство соціальної політики України попереджає про небезпеку потрапляння у ситуацію торгівлі людьми.

Про це йдеться у дописі на сторінці міністерства у Facebook.

Зазначається, що Мінсоцполітики спільно з Урядовою уповноваженою з питань гендерної політики ініціювало розробку та розповсюдження пам'яток для дівчат і жінок, які перетинають державний кордон у зв'язку з воєнними діями на території України, з метою запобігання торгівлі людьми.

Листівки розроблено за підтримки проекту "Супровід урядових реформ в Україні" (SURGe), що фінансується урядом Канади та впроваджується Alinea International.

"Міністерство звернулося до Закарпатської, Львівської, Чернівецької облдержадміністрацій, а також до Адміністрації Державної прикордонної служби з проханням розповсюдити Пам'ятки у пунктах пропуску через державний кордон та пунктах контролю", - мовиться у дописі.

Також міністерство звернулося до Державної служби України з надзвичайних ситуацій з проханням включити до SMS-розсилки інформацію про правила безпеки з метою запобігання торгівлі людьми в умовах війни.

Нагадаємо, майже півмільйону військових пенсіонерів з 1 березня підвищили пенсії. Для військових пенсіонерів з інвалідністю розмір підвищення в середньому склав 995 гривень.

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