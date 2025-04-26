Президент США розповів, що відбувся гарний день переговорів та зустрічей з Росією та Україною.

Президент США Дональд Трамп, який прилетів до Риму на похорон Папи Римського Франциска, заявив, що більшість пунктів угоди щодо України узгоджено і сторонам потрібно зустрітися "на дуже високому рівні".

"Хороший день переговорів і зустрічей із Росією та Україною. Вони дуже близькі до угоди, і дві сторони тепер повинні зустрітися, на дуже високих рівнях, щоб "закінчити це". Більшість основних пунктів узгоджено. Зупиніть кровопролиття, зараз же. Ми приїдемо куди буде необхідно, щоб допомогти посприяти кінцю цієї жорстокої і безглуздої війни", - написав він у Truth Social.

Варто зазначити, що в момент написання Трампом цього повідомлення в багатьох областях України було оголошено повітряну тривогу через атаку російських "шахедів".

Відео дня

Переговори щодо України

Раніше в п'ятницю посланець Трампа Стів Віткофф зустрічався з російським президентом Володимиром Путіним, після чого Кремль повідомив, що обговорювалися прямі переговори між Росією і Україною.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчими днями можуть відбутися важливі зустрічі, які мають наблизити тишу для України. За його словами, тиск на РФ потрібен, щоб Кремль сприйняв "або американську пропозицію припинити вогонь і рухатися до миру, або нашу пропозицію будь-яку, яка справді може спрацювати й гарантувати надійне, негайне та безумовне припинення вогню".

Газета The Times з посиланням на власну інформацію повідомила, що Трамп погрожує вийти з процесу мирного врегулювання війни в Україні вже наступного тижня, якщо не буде досягнуто угоди, пише. Також видання повідомляє, що він має твердий намір дозволити Росії зберегти зайняті нею території.

Вас також можуть зацікавити новини: