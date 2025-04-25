Президент запевнив, що Україна робить все для того, щоб дипломатія спрацювала.

Найближчими днями можуть відбутися важливі зустрічі, які повинні наблизити тишу для України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 25 квітня.

"Найближчими днями можуть відбутися дуже вагомі зустрічі, які повинні наблизити тишу для України. Потрібне безумовне припинення вогню. Потрібен реальний тиск на Росію", - зазначив глава держави.

За його словами, цей тиск потрібне, щоб Росія сприйняла "або американську пропозицію припинити вогонь і рухатися до миру, або нашу пропозицію будь-яку, яка справді може спрацювати і гарантувати надійне, негайне та безумовне припинення вогню".

Відео дня

"Дипломатія повинна спрацювати. І ми робимо все для того, щоб дипломатія стала змістовною і нарешті спрацювала, - додав президент.

Мирний план щодо України: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, президент США Дональд Трамп запропонував мирну угоду, яка дозволяє Росії зберегти за собою майже всі захоплені в України території. Ключовий його пункт - офіційне визнання Криму частиною Росії, а також фактичне визнання окупації інших територій. Це означатиме "заморожування" нинішньої лінії фронту, залишаючи РФ контроль над більшістю окупованих земель.

24 квітня на зустрічі в Лондоні було узгоджено документ, який спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог повіз до Білого дому, повідомили ЗМІ. За словами джерела, у ньому міститься "спільне бачення європейців - Франції, Британії, Німеччини та України щодо війни".

Згодом стало відомо, що Україна та європейські партнери у своїх виправленнях до мирного плану Трампа прибрали пункт про те, що "Україна не намагатиметься вступити до НАТО". Видання Reuters опублікувала повну відповідь української та європейської сторони. Зазначалося, що саме її представники США повезли своєму президенту.

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