Росіянин із батальйону 'Сибір' пояснив, чи можливе примирення України та РФ

Росіяни завдали багато страждань і болю українцям, тому в осяжному майбутньому ні про яке примирення й мови бути не може.

В осяжному майбутньому примирення між Україною і Росією бути не може, оскільки цілі покоління українців не зможуть забути жахи війни, розпочатої росіянами.

Таку думку в інтерв'ю 24 каналу висловив військовий батальйону "Сибір" Микита з позивним Зергут. Чоловік родом з республіки Марій Ел (РФ), але переїхав до України, а після повномасштабного вторгнення вступив у лави ЗСУ.

"Поки не зміняться кілька поколінь – ні... Скільки вони тут біди наробили, як людина може це пробачити, якщо втратила сім'ю?.. У всіх є друзі, родичі, знайомі, які когось втратили на цій війні. Особисто я не зміг би. І якщо так станеться, я просто не спілкуватимуся з ними. Я поки що не бачу цього, доки не зміняться хоча б одне-два покоління", - зізнався військовий.

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Микита припустив, що з часом ставлення може змінитися, але для цього має змінитися багато всередині Росії, особливо влада, яка зараз тримає в руках усе – і державу, і людей.

"Якщо... і далі працюватиме пропаганда, що завжди винні Україна й Америка, нічого доброго не буде. Лише залізний занавіс, як у Радянському Союзі", - висловив думку Зергут.

При цьому він зауважив, що рано чи пізно російське суспільство покається. "Дня "X" ми, думаю, дочекаємося", - вважає Микита.

Про кордони 1991 року

Якщо Україна зараз виб'є росіян на кордон 1991 року і поверне всі окуповані території, але при цьому Росію ніяк не буде покарано, то через 5-10 років вторгнення повториться.

"Якщо ми зараз виб'ємо їх на кордон 1991 року, відіб'ємо всю нашу територію, і для них не буде жодних наслідків, то... через 5-10 років ситуація повториться, і вони знову вторгнуться сюди. Тоді в них буде реваншизм і жага помсти", - висловив переконання військовий.

Але, як зазначив Зергут, є варіант при якому РФ буде не спроможна напасти на Україну знову. Він пояснив, що якщо поняття Російської Федерації перестане існувати, республіки відокремляться, то їм буде набагато важче напасти, оскільки вся Російська Федерація тримається на республіках і живе за їхній рахунок.

"Мені хотілося б саме такого варіанту поразки", - відверто зізнався військовий.

Але, за словами військового, якщо дивитись реально, то скоріш за все буде варіант заморозки по лінії зіткнення бойових дій.

"А далі політики вирішуватимуть, що, як, хто і куди. Це, мабуть, найбільш реалістичний сценарій", - вважає Микита.

Про мирні переговори

Військовий зазначив, що напряму з Кремлем домовитися неможливо, тим більше, що довіряти йому не варто:

"Напряму з ними не домовишся, бо був же... Будапештський меморандум, де вони обіцяли захищати цілісність і суверенітет України. Вони його порушили. Тож про що ще з ними напряму домовлятися?".

Він вважає, що до переговорів про припинення війни мають бути включені інші країни, які будуть контролювати мирний процес.

"Має бути цілий цикл програм, які вони повинні виконати за підтримки великих західних держав, які це контролюватимуть і теж даватимуть Україні гарантію безпеки", - підкреслив військовий.

Про ситуацію на полі бою

Військовий зазначив, що росіяни не досягають успіхів на фронті, не просуваються далі.

"Війна трохи не те щоб ув'язла, просто змінилася стратегія. Вони як тиснули, так і тиснуть, але дуже повільно. І це закінчується іншими, значно більшими масштабами – я маю на увазі загибель їхніх солдатів у значно більших масштабах", - сказав військовий.

Також Микита поділився враженням від того, як воюють росіяни. "Як їхні діди у "Велику Вітчизняну", по-їхньому: шапка, балалайка, чарка горілки – і погнали. Я не жартую, буквально", - сказав він.

Зергут додав, що українські військові часто бачать на фронті практично беззбройних російських солдатів, яких просто женуть на забій, і, хоча, це виглядає і звучить смішно, але така реальність.

"Звісно, є й добре підготовлені фахівці та професійна армія. Я не буду казати казки, що там воює Іван-Дурень. Ні, це далеко не так. Але основна частина – це ось такі люди, яких просто женуть на забій", - деталізував Микита.

У зв'язку з цим, як зазначив військовий, стверджувати, що російська армія є потужною силою не зовсім правильно.

"Якби справді стався "Київ за три дні", як вони хотіли, тоді можна було б сказати, що це потужна армада. Але цього не сталося. Війна йде який рік уже, а вони не просуваються. Усе це масовано, але кількістю, бо людський ресурс у них у рази більший, ніж у нас. Вони тиснуть саме цим", - розповів Микита.

При цьому він зауважив, що у російських солдат така ситуація обурення не викликає і вони погоджуються йти вмирати:

"Вони використовують своїх солдатів, і самі солдати це розуміють, але нічого не можуть із цим зробити. Не можуть навіть у межах якогось батальйону організувати хоча б якийсь спротив. Вони готові помирати, погоджуються на це, але не чинять жодного опору. Для мене це загадка".

Війна в Україні: новини

Як повідомляв УНІАН, раніше командувач Африканського командування США генерал Дагвін Андерсон заявляв, що африканський регіон став "гаманцем" для російського диктатора Володимира Путіна для розпалювання війни в Україні.

Він зазначив, що скорочення американських військ у цьому регіоні та їхніх союзників послабило здатність Америки відстежувати нові загрози.

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