Чому Путін не хоче зараз мирних переговорів: Кислиця назвав головну причину

Мінімум до середини березня російського диктатора за стіл переговорів не всадити, вважають в Офісі президента.

Російський диктатор Володимир Путін не хоче зараз вести переговори про закінчення війни, а з настанням холодів не хотітиме ще більше, оскільки вважає, що українці не зможуть пережити зиму.

Таку думку в інтерв'ю Укрінформу висловив перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця. "У Путіна тепер немає жодного бажання сідати за стіл переговорів, а після початку зими і... до середини березня, у нього буде ще менше мотивації, бо вважатиме, що українці не настільки сильні.., щоб пережити цю зиму", - деталізував Кислиця.

Він додав, що Україна все одно шукає в тому числі й дипломатичні шляхи закінчення війни.

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"Дипломатія має працювати за будь-яких обставин, тому що наші опоненти й вороги намагаються насадити в різних столицях думку, що саме українці не хочуть покласти край війні й прагнуть ескалації", - пояснив чиновник і додав, що на цьому тлі припиняти дипломатичну роботу було б неправильно й небезпечно.

Крім цього, Кислиця наголосив на важливості візиту вашингтонських переговорників до Києва, який відкладався вже кілька разів.

Загалом же, за словами чиновника, остіннім часом американсько- український діалог вівся достатньо активно.

Принаймні останні 2,5 місяці були дуже активними, тому що у президента були дуже плідні розмови – як дистанційні, так і офлайн – із президентом США. Це була і телефонна розмова 14 червня, потім 4 липня, згодом дуже плідна розмова – і двостороння, і за участю президента Макрона – під час саміту G7 в Евіані. І там, у закритому форматі, Трамп говорив дуже важливі речі – я просто не можу на них посилатися. Потім була дуже важлива зустріч в Анкарі", – перелічив представник Офісу президента.

Він висловив думку, що "атмосфера і рівень взаєморозуміння між Україною і США... у період із червня по серпень були безпрецедентними".

Переговори про припинення війни

Як повідомляв УНІАН, Україна продовжує заявляти про готовність до дипломатичного врегулювання. 12 серпня Україна передала американським перемовникам пропозиції щодо завершення війни.

3 серпня Україна запропонувала Росії перемир'я одразу за кількома напрямками – на фронті, у повітрі та в енергетиці. Але згоди від РФ не послідувало.

Кремль продовжує відкидати пропозиції щодо припинення вогню. Аналітики ISW вважають, що Росія не демонструє готовності припинити війну на умовах, які не передбачають задоволення її максималістських вимог, тобто капітуляції України.

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