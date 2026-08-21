Передумов для оптимізму щодо мирного врегулювання немає, - Пєсков

Речник російського президента зазначив, що динаміка на фронтах добре відома.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль наразі не бачить передумов для мирного врегулювання російсько-української війни, пишуть російські ЗМІ.

За його словами, у Москві не бачать причин для оптимістичних очікувань навколо можливого мирного врегулювання. Пєсков традиційно звинуватив в цьому Україну.

"Наразі у зв’язку з позицією київського режиму таких передумов для оптимізму щодо мирного врегулювання немає. Динаміка на фронтах добре відома. Про неї неодноразово говорив глава держави, Верховний головнокомандувач. Спеціальна військова операція триває", - заявив Пєсков.

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При цьому, речник Путіна не назвав конкретних умов, за яких Москва могла б вважати, що передумови для мирного врегулювання з'явилися.

Заява Пєскова пролунала на тлі невизначеності навколо можливого відновлення переговорного процесу між Україною та Росією.

Мирні переговори щодо завершення війни в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами першого заступника керівника Офісу президента Сергія Кислиці, російський диктатор Володимир Путін наразі не хоче вести переговори про закінчення війни, а з настанням холодів не хотітиме ще більше, бо вважає, що українці не зможуть пережити зиму. При цьому, Кислиця зазначив, що Україна все одно шукає в тому числі й дипломатичні шляхи закінчення війни. Він пояснив, що ворог намагається насадити думку, що саме Україна не хоче покласти край війні й прагне ескалації, тому на цьому тлі припиняти дипломатичну роботу було б неправильно й небезпечно. Перший заступник керівника ОП наголосив на важливості візиту переговорників Трампа до Києва, який відкладався вже кілька разів.

Також ми писали, що заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький зазначив, що немає жодних ознак того, що Росія готова укласти перемир'я. Тому він не радить сподіватися на закінчення війни до кінця 2026 року. Скібіцький зазначив, що в планах Путіна - завершити захоплення Донецької області в цьому році. Українська розвідка прогнозує, що росіяни продовжать бити по ОПК, військових об'єктах, енергетиці, системі логістики, АЗС. Водночас ворог б'є не лише по військових, а й по цивільних об'єктах.

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