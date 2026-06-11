Європа хоче провести переговори з Росією вже наступного місяця, – Bloomberg

Для цього Європа хоче заручитися підтримкою Трампа.

Британія, Франція та Німеччина вважають, що Україна перехопила ініціативу у війні, і це може створити можливості для переговорів на умовах, кращих за ті, яких Трамп та Путін досягли на Алясці минулого року. Про це пише Bloomberg, посилаючись на анонімні джерела.

Зазначається, що ці країни хочуть змусити РФ припинити війну на лінії фронту, а також надати Україні надійні гарантії безпеки, включно з розгортанням багатонаціональних сил. Видання нагадує, що раніше Путін відкидав ідею зупинки війни на лінії фронту, і, на думку низки посадовців у Європі, позиція Кремля навряд зміниться найближчим часом.

Однак на тлі того, що Україна перехоплює ініціативу, а втрати РФ як на фронті, так і в економіці зростають, країни Е3 бачать у цьому можливість відвоювати більшу роль для Європи у формуванні переговорів. Вони, зокрема, хочуть, аби Трамп підтримав їхні пропозиції, щоб посилити тиск на Росію і змусити її сісти за стіл переговорів.

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Зазначається, що в плані цих країн провести такі переговори за участі Європи, США, РФ та України вже наступного місяця. Зокрема, для цього Британія та ЄС вже працюють над новим пакетом санкцій, який має бути запроваджений найближчими тижнями.

Журналісти водночас нагадують, що минулого тижня Путін розкритикував посередницьку роль європейських лідерів, заявивши, що вони виступають на боці України. Він також відхилив ідею особистої зустрічі із Зеленським. Путін продовжує акцентувати увагу на домовленостях, яких вони досягли з Трампом під час особистої зустрічі минулого року.

Мирні переговори: важливі новини

Раніше президент Фінляндії Олександр Стубб, якого Європа розглядала у ролі представника на переговорах з Росією, заявив, що не готовий бути ним. Водночас він заявив, що зараз вдалий час для таких переговорів, оскільки Україна перебуває в сильній позиції.

Ексміністр зовнішніх справ України Дмитро Кулеба відзначав, що Путін не хоче вести переговори з Європою зокрема через те, що він не певен у її одностайності. Також він заявив, що Путін зневажає Європу лише трохи менше, ніж Україну.

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