Стубб відмовився виступати переговірником із Росією: кого пропонує натомість

Стубб також наголосив, що Європі "давно час зв’язатися з Путіним".

Президент Фінляндії Олександр Стубб заявив, що не бачить себе в ролі представника Європи на переговорах з Росією. При цьому він підкреслив, що зараз вдалий час для таких переговорів, оскільки Україна перебуває в сильній позиції.

На брифінгу, який транслював канал MTV Uutiset, Стубб заявив, що оптимальними представниками Європи на переговорах стала б група E3 – Франція, Німеччина та Велика Британія.

"Особисто я не бачу себе представником у цьому питанні. Я думаю, важливо, щоб великі гравці, тобто Франція, Німеччина та Велика Британія, очолили цей процес, – сказав він.

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При цьому політик додав, що такі країни, як Фінляндія чи Норвегія, цілком можуть надавати підтримку переговорам "у фоновому режимі".

Стубб також підкреслив, що Європі "давно час зв’язатися з Путіним".

"Зараз ми перебуваємо в ситуації, коли Україна займає сильну позицію як у військовому, так і в політичному та економічному плані. Тому я вважаю, що Європі давно час зв'язатися з російським керівництвом, а точніше, з президентом Путіним, і провести дипломатичні переговори", – заявив він.

Переговори ЄС і Росії

Раніше ЗМІ писали, що Європейський Союз поки не планує призначати представника для можливих переговорів з РФ щодо завершення війни в Україні. Спочатку ЄС хоче зосередитися на стратегії, а не на персоналіях. Тобто, вони хочуть спочатку визначитися, які питання мають обговорюватися з Росією.

У РФ заявили, що не заперечували б, щоб переговірником від ЄС став колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер. У Євросоюзі цей варіант різко відкинули.

Водночас раніше Стубб натякнув, що готовий бути представником Європи на переговорах. Відповідаючи на запитання журналістів про готовність стати посередником на переговорах, він зазначив, що "на це запитання, ймовірно, не можна відповісти негативно".

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