Путін знову сказав 'нєт' на пропозицію мирних переговорів, - Мельник в ООН

У Кремлі продовжують не помічати проблем в економіці і провалів на фронті, зазначив дипломат.

Кремлівський правитель Володимир Путін відмовився від української пропозиції зустрічі лідерів для обговорення шляхів закінчення війни. Про це під час засідання Ради безпеки ООН заявив постійний представник України при ООН Андрій Мельник, повідомляє Укрінформ.

"Україна запропонувала конкретний шлях для руху вперед - зустріч двох лідерів на нейтральній території. У відповідь від пана Путіна ми почули: "Нєт". Знову і знову "нєт"", – сказав Мельник.

Він наголосив, що 4 червня президент України Володимир Зеленський у відкритому листі до Путіна закликав завершити війну та висловив готовність до прямих переговорів. У відповідь російський диктатор на Петербурзькому міжнародному економічному форумі розповів про нібито успіхи російської армії та економіки.

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"Іронічно, що пан Путін робив це на тлі чорного диму, який здіймався над критично важливими військовими об’єктами поблизу Санкт-Петербурга, ураженими Збройними силами України лише за кілька годин до того. Символізм було важко не помітити", – зазначив Мельник.

Тим часом, за його словами, заяви російських посадовців свідчать про погіршення економічної ситуації в РФ. Зокрема, міністр економічного розвитку Максим Решетніков визнав, що у країні "складна ситуація", міністр фінансів Антон Силуанов попереджав про можливе зростання бюджетного дефіциту, а депутат Держдуми Ренат Сулейманов озвучив припущення, що російська економіка може не витримати тривалої війни.

"Протягом останніх чотирьох років Росія підтримувала себе завдяки своїй "економіці смерті" – моделі, що спиралася на війну, мілітаризацію та саму смерть як ключові рушії економічної активності", - розповів дипломат.

При цьому, каже він, РФ витрачає близько 10 млрд доларів на рік лише на одноразові виплати за укладення контрактів на військову службу, а компенсація за загибель військовослужбовця може сягати приблизно 200 тис. доларів. Він додав, що, попри спроби Кремля демонструвати оптимізм, економічна ситуація Росії наближається до критичної точки.

"На полі бою Україна в травні звільнила на 100 квадратних кілометрів більше території, ніж російські війська змогли захопити. І так відбувається вже другий місяць поспіль", – додав постпред України при ООН.

Пропозиція Зеленського про мирні переговори

Як повідомляв УНІАН, 4 червня вперше за час повномасштабної війни Зеленський написав відкритий лист Путіну, у якому закликав завершити війну та перейти до прямих переговорів на рівні лідерів.

Наступного дня Путін відреагував на відкритий лист Зеленського, назвавши його "хамством". Мовляв, метою звернення є створення умов, щоб їхня зустріч була неможливою. Однак сам російський диктатор сказав, що не збирається зустрічатися із Зеленським: "Не бачу сенсу нам зустрічатися, сенс української сторони - зупинити наш наступ, а нам потрібні домовленості. До зустрічі із Зеленським потрібно знайти рішення щодо врегулювання конфлікту".

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