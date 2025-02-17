За різними оцінками, тільки Париж може відправити близько 10 000 військовослужбовців.

Європа може відправити до України сили "запевнення" або "стримування" у складі кількох бригад. Йдеться про орієнтовну кількість від 25 000 до 30 000 військовослужбовців.

Про це із посиланням на джерела пише The Washington Post. Зазначається, що ці війська, якщо їх таки відправлять в Україну, не будуть розміщені вздовж лінії зіткнення, але будуть готові до "демонстрації сили", якщо російська армія відновить бойові дії.

При цьому видання наголошує, що війська можуть бути підтримані "більшою кількістю сил з-за меж України" у випадку, якщо їм потрібно буде швидко нарощувати сили і просуватися.

Відео дня

Франція ж здійснила більш просунуте військове планування. За різними оцінками, Париж може відправити близько 10 000 військовослужбовців, "хоча інші європейські союзники поки що відчувають більше занепокоєння або стикаються з обмеженими можливостями своїх збройних сил", сказали два співрозмовники журналістів.

"Європейські прихильники України борються за роль у переговорах щодо припинення конфлікту, з яких вони були виключені, навіть незважаючи на те, що ці переговори можуть змінити ландшафт безпеки на континенті. Перспектива введення військ в Україну набирає обертів серед європейських лідерів, оскільки адміністрація Трампа швидко рухається до прямих переговорів з Москвою, і очікується, що американські та російські чиновники зустрінуться в Саудівській Аравії у вівторок", – йдеться в матеріалі.

Сполучені Штати виключають можливість відправки свого контингенту на територію України. Проте, як кажуть європейські чиновники, у Трампа не виключають перспективи підтримки європейських сил, які можуть увійти на українську територію.

Відправка іноземних військ в Україну

Естонія готова відправити своїх військових в Україну в рамках післявоєнної миротворчої місії разом з іншими партнерами, заявив міністр закордонних справ країни Маркус Цахкна.

Крім того, не виключає відправку своїх військових в Україну у складі післявоєнного миротворчого контингенту і Швеція.

Раніше премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Лондон готовий відправити війська в Україну, якщо це буде необхідно для забезпечення гарантій безпеки. За його словами, Британія готова відігравати провідну роль у прискоренні роботи над гарантіями безпеки.

Вас також можуть зацікавити новини: