Організація вкотре висловлює занепокоєння.

В Організації Об'єднаних Націй відреагували на погрозу кремлівського правителя Путіна завдавати ударів по військових об'єктах України та держав, які надають їй військову підтримку.

Речник Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша Стефан Дюжаррік під час брифінгу назвав останні події ще одним приводом для занепокоєння і тривоги, що ситуація "розвивається в неправильному напрямку":

"Ми хочемо, щоб усі сторони вжили термінових заходів для деескалації ситуації. Очевидно, для того, щоб забезпечити, як ми неодноразово говорили, захист цивільного населення".

Путін погрожує бити по країнам НАТО

Нагадаємо, днями стало відомо, що Україна нарешті отримала дозвіл на удари по території Росії ракетами ATACMS та Storm Shadow. В Росії заявили, що зазнали вже двох атак із застосуванням американських та британських далекобійних ракет.

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Сьогодні російська окупаційна армія вдарила по Дніпру міжконтитентальною балістичною ракетою. Згодом Путін заявив, що вони завдаватимуть нових ударів, а також пригрозив застосовувати зброю проти військових об'єктів країн, які дозволяють бити своїм озброєнням по РФ.

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