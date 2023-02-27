Російські окупанти вивезли з країн, за різними оцінками, від 6 до 14 тисяч українських дітей.

Польща та Європейська комісія запускають спільну ініціативу з розшуку українських дітей, які були викрадені та вивезені до Росії під час повномасштабної війни в Україні.

"Єврокомісія і Польща запускають ініціативу з пошуку дітей, незаконно викрадених в Україні Росією. Ми вдячні Урсулі фон дер Ляєн та Матеушу Моравецькому. Треба повернути в Україну викрадених дітей і покарати Росію за злочини", – повідомив у Twitter прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

На минулих вихідних польський міністр з європейських справ Шимон Шинковський вель Сенк оголосив про цю ініціативу і повідомив, що її представлять на поточному тижні. Він назвав депортацію дітей російськими окупантами "великою соціальною проблемою, трагедією і російським злочином".

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Викрадення дітей в Україні - що відомо про злочин Росії

З початку повномасштабної війни країна-терорист вивозить дітей з України, щоб згодом віддати на усиновлення в російські сім'ї. У листопаді російська влада почали відкрито рекламувати примусове усиновлення українських дітей, стверджуючи, що тільки з Донбасу вивезли понад 150 тисяч малюків.

Пропагандою усиновлення викрадених дітей займалася дитячий омбудсмен РФ Марія Львова-Бєлова, яка усиновила хлопчика з Маріуполя, і російський диктатор Володимир Путін, який публічно розхвалював цю практику.

За інформацією уповноваженої президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'ї Герасимчук, Україні відомо про викраденні майже 14 тисяч дітей. У напередодні опублікованому за підтримки США звіті про депортацію і політичне перевиховання українських дітей йдеться про не менше як 6 тисяч викрадених малюків.

Україна працює над поверненням дітей, яких незаконно вивезли з країни. Наприклад, в січні в Україну вдалося повернути 125 таких дітей.

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