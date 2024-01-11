Врятованого "брасиста" у гідрокостюмі та ластах обігріли та напоїли чаєм.

Прикордонники витягли з крижаної води ухилянта, який намагався вплав подолати Дністер, щоб дістатися сусідньої держави. Про це повідомив пресцентр ДПСУ.

"Долаючи річку Дністер, українець намагався дістатися Молдови", - розповіли прикордонники.

Йдеться, що ухилянтом, який був одягнутий у гідрокостюм та ласти, виявився 35-річний харків’янин. Намагаючись переплисти річку, він використовував різні види плавання: крос, брас та батерфляй.

Плавця, який почав долати дистанцію до берега суміжної держави, вчасно виявив прикордонний наряд. Аби запобігти правопорушенню та нещасному випадку вартові кордону задіяли човен та витягли чоловіка з крижаної води. Врятованого "брасиста" одразу доставили у підрозділ де обігріли та напоїли чаєм.

За спробу незаконного перетинання кордону стосовно відчайдуха складено протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Інциденти з ухилянтами на кордоні

Нещодавно українські прикордонники врятували ухилянта, який ледь не потонув під час спроби втечі за кордон по річці Тиса. Під час моніторингу українсько-румунської ділянки кордону витягли з річки напівпритомного 26-річного айтівця, мешканця Сум. Одягнений у гідрокостюм та рятувальний жилет, чоловік лежав на краю обривистого берега та майже не подавав ознак життя. Військовослужбовці витягли чоловіка з води та підняли на рівнинну ділянку, де надали потерпілому першу допомог.

Згодом з’ясувалося, що чоловік з оголошення у Telegram-каналі узнав про "легальний" перетин кордону. Він приїхав на Закарпаття, де йому замість обіцяного перетину кордону через офіційний пункт пропуску, запропонували "екстремальний" – через крижану Тису у темний час доби. Вартість "послуги" склала 5 тисяч доларів.

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