Духовні й військові правителі Ірану пригрозили помстою за вбивство Фахрізаде.



Президент Ірану Хасан Рухані звинуватив Ізраїль у вбивстві відомого іранського вченого Мохсена Фахрізаде, якого Захід давно підозрював у створенні секретної програми з розробки ядерної зброї.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте такожЛідер Китаю закликав військових готуватися до війни

Духовні й військові правителі Ірану пригрозили помстою за вбивство Фахрізаде.

«Вчергове злі руки глобальної зарозумілості були заплямовані кров’ю найманого узурпатора сіоністського режиму. Вбивство мученика Фахрізаде демонструє відчай наших ворогів і глибину їхньої ненависті… Його мучеництво не уповільнить наші досягнення», – заявив Рухані.

Агентство зауважує, що смерть вченого може спровокувати конфронтацію між Іраном і його противниками в останні тижні президентства Дональда Трампа, а також ускладнить зусилля з налагодження конфлікту для Джо Байдена.

Що відомо про загибель Мохсена Фахрізаде

Головний вчений Ірану у сфері ядерної фізики Мохсен Фахрізаде був вбитий поблизу Тегерану. Це підтвердили в Міністерстві оборони країни. Вчений помер у лікарні після нападу на його автомобіль.

Західна розвідка вважає його відповідальним за таємну програму Ірану з розробки ядерної зброї.

Новини про вбивство вченого з'явилися на тлі нових занепокоєнь тим, що Іран наростив виробництво збагаченого урану. Цей матеріал - ключовий компонент як для цивільної ядерної енергетики, так і для виготовлення військової ядерної зброї.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська