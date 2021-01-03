Їм вдалося самостійно вибратися на берег.

Українські туристи провалилися під кригу на озері Морське Око у польських Татрах.

Як повідомляє tvn24, інцидент стався у суботу.

Українці провалились під лід приблизно за 10 метрів від берега. Їм вдалося самостійно вибратися на берег.

Скільки громадян України постраждали, не повідомляється.

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Проблема з кригою і туристами

Лід на Морському Оці занадто тонкий, щоб виходити на нього. Влада парку вже давно звертається з проханням не виходити на озера Татр. Знаки, розміщені на берегах, також повідомляють про небезпеку.

Біля озера також є охоронці парків, але, незважаючи на їх застереження, туристи регулярно виходять на лід.

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Автор: Світлана Закелова