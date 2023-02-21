Послу Лінн Трейсі висловлено протест з боку РФ.

Посла США в Росії Лінн Трейсі викликали в російський МЗС, де їй висловили "демарш у зв'язку з зростаючою залученістю США в бойові дії на боці Києва".

Як повідомляється на сайті МЗС, Трейсі передали ноту протесту, в якій говориться, що "накачування ЗСУ озброєннями", а також передача цілей для ударів Україні "наочно доводять неспроможність і брехливість тверджень американської сторони, що США не є стороною конфлікту".

"Для деескалації Вашингтон повинен" зробити кроки, які передбачають виведення американо-натівських військових і техніки, а також припинення ворожої антиросійської активності", - йдеться в заяві відомства.

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Також акцентовано увагу, що США повинні дати пояснення з приводу вибухів на "Північних потоках".

Візит Байдена в Україну-подробиці

Вчора Києві Байден оголосив про додаткову оборонну допомогу для України на півмільярда доларів.

Новий пакет допомоги від США містить артилерійські боєприпаси для реактивних систем залпового вогню підвищеної мобільності HIMARS і гаубиць, Додаткові "Джавеліни" і протитанкові системи, інші засоби.

Зеленський назвав цей пакет однозначним сигналом, що у російських спроб реваншу не буде шансів. Також він вважає, що візит американського лідера стане відчутним на полі бою.

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