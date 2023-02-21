Посла США в Росії Лінн Трейсі викликали в російський МЗС, де їй висловили "демарш у зв'язку з зростаючою залученістю США в бойові дії на боці Києва".
Як повідомляється на сайті МЗС, Трейсі передали ноту протесту, в якій говориться, що "накачування ЗСУ озброєннями", а також передача цілей для ударів Україні "наочно доводять неспроможність і брехливість тверджень американської сторони, що США не є стороною конфлікту".
"Для деескалації Вашингтон повинен" зробити кроки, які передбачають виведення американо-натівських військових і техніки, а також припинення ворожої антиросійської активності", - йдеться в заяві відомства.
Також акцентовано увагу, що США повинні дати пояснення з приводу вибухів на "Північних потоках".
Візит Байдена в Україну-подробиці
Вчора Києві Байден оголосив про додаткову оборонну допомогу для України на півмільярда доларів.
Новий пакет допомоги від США містить артилерійські боєприпаси для реактивних систем залпового вогню підвищеної мобільності HIMARS і гаубиць, Додаткові "Джавеліни" і протитанкові системи, інші засоби.
Зеленський назвав цей пакет однозначним сигналом, що у російських спроб реваншу не буде шансів. Також він вважає, що візит американського лідера стане відчутним на полі бою.