Президент виступає за запровадження шостого пакета санкцій ЄС.

Президент Польщі Анджей Дуда наголосив на необхідності посилювати санкційний тиск на Росію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"Яким чином світ мирним шляхом може допомогти у закінченні війни? Лише санкціями, лише твердий тиск, лише ізолюючи Росію, викидаючи її з міжнародної спільноти, економічної... Це й питання шостого пакета санкцій в рамках Європейського Союзу, який мусить бути запроваджений. Це дуже важливе питання. Тут я звертаюся до тих, які мають ще сьогодні сумніви: забудьте про бізнес", - додав Дуда.

Він зауважив, що необхідно створити такі умови, коли "ця війна повністю перестане бути вигідною для Росії і буде загрозою для неї самої".

"Окрім економічних санкцій - постійно політично престижні санкції: викидання Росії з різного роду міжнародних організацій, виключення з міжнародних спортивних об'єднань, виключення з престижних світових подій. Це повинні бути скоординовані дії", - підкреслив президент.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила шостий пакет санкцій ЄС проти Росії, що включає нафтове ембарго та відключення "Сбербанку" від SWIFT. 16 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що лише одна країна продовжує блокувати рішення про ембарго на російську нафту. Кулеба також повідомив, що в ЄС окремі країни готові розпочати роботу над сьомим пакетом санкцій проти РФ.