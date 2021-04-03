Учора хлопець на автомобілі в'їхав в огорожу Капітолію у Вашингтоні.

Нападником, який протаранив автомобілем поліцейських біля Капітолія у Вашингтоні, виявився 25-річний Ноа Грін.

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Про це повідомляє CNN, BBC News та NBC з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Ноа Грін – мешканець Індіани. Напередодні нападу у соціальних мережах він писав, що недавно звільнився і відправляється у «духовну подорож». Він додав, що страждав від наслідків необдуманого вживання наркотиків. Американець багато писав про діяльність націоналістичної релігійної організації «Нація ісламу».

Наразі його сторінки видалені Facebook «політикою щодо небезпечних осіб та організацій».

Source familiar with the investigation says this is the suspect in the ramming attack at the Capitol today. pic.twitter.com/AhEMRL7L16 — Kris Van Cleave (@krisvancleave) April 2, 2021

Що трапилось

Учора невідомий на автомобілі в'їхав в огорожу Капітолію у Вашингтоні. Троє людей, серед яких і водій, отримали поранення.

Крім того, за інформацією джерел, після тарану водій вийшов з машини та розмахував ножем. Тоді один з поліцейських у нього вистрілив.

Будівлю Капітолію, в якому розташовується Конгрес США, заблокували. Вхід і вихід заборонено.

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Автор: Яна Ставська