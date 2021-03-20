Багато консерваторів в Туреччині вважають, що конвенція підриває «сімейні цінності», заохочуючи насильство.

Туреччина вийшла з конвенції Ради Європи про запобігання та протидію насильству проти жінок і домашньому насильству.

Як повідомляє Reuters, відповідний указ вже підписав президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

Читайте такожПольща хоче вийти зі Стамбульської конвенції

Міністр у справах сім’ї, праці і соціальних служб Зехра Зумрут Сельчук заявила, що права жінок гарантовані національним законодавством Туреччини, особливо в Конституції. Вона зазначила, що насильство над жінками є злочином проти людства. Туреччина рішуче продовжить боротьбу з насильством за принципом нульової толерантності.

Представники Партії справедливості і розвитку, яку очолює президент країни, наполягають на тому, що документ заохочує розлучення, просуває культуру ЛГБТ, а тому несе загрозу для турецьких сімей.

Водночас, повідомляє видання, Ердоган засудив насильство стосовно жінок і заявив, що його уряд буде працювати над його викоріненням. Однак критики кажуть, що його уряд зробив недостатньо для запобігання вбивств жінок і домашнього насильства.

Домашнє насилля у Туреччині: що відомо

У Туреччині не ведеться офіційна статистика вбивств жінок. Дані Всесвітньої організації охорони здоров'я показують, що 38% жінок в Туреччині піддаються насильству з боку партнера протягом свого життя, в порівнянні з приблизно 25% в Європі.

У 2011 році Туреччина стала першою країною, яка ратифікувала конвенцію Ради Європи, ухвалену в Стамбулі. У цій країні в 2019 році було скоєно 474 вбивства жінок, а це вдвічі більше, ніж у 2011-му.

Анкара прийняла такі заходи, як ведення бази осіб, які вдаються до насильства, а також створення застосунку для смартфонів для жінок, що відправляє повідомлення в поліцію, який було завантажено сотні тисяч разів.

Рішення Ердогана було ухвалене після того, як в березні він оприлюднив судові реформи, які, за його словами, поліпшать права і свободи та допоможуть відповідати стандартам ЄС. Туреччина була кандидатом на вступ до блоку з 2005 року, але переговори про доступ були припинені через розбіжності в політиці і репутації Анкари в області прав людини.

Стамбульська конвенція про запобігання насильству над жінками

Україна підписала Стамбульську конвенцію в 2011 році, але документ так і не був ратифікований. У 2020 році ратифікація Стамбульської конвенції була основною вимогою Маршу жінок. За оцінками організаторів, тоді в ньому взяли участь близько 3,5 тис. людей.

Уже після ходи - у травні 2020 року ООН закликала Верховну Раду прискорити ратифікацію Стамбульської конвенції про протидію насильству. Таким чином в організації відреагували на петицію про ратифікацію Стамбульської конвенції до президента України, яка набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.

У червні минулого року президент України Володимир Зеленський заявив, що попросить Раду ратифікувати Стамбульську конвенцію після того, як МЗС подасть відповідну пропозицію.

Насильство над жінками: новини на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Гордієнко