Ядерна парасолька Америки гарантує свободу Європи: Рютте про недовіру європейців до США

За його словами, присутність американських військових у Європі та вклад у колективну оборону НАТО доводять, що США досі віддані Альянсу.

Сполучені Штати Америки захищатимуть країни Європи в межах Альянсу в разі агресії проти них. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час пресконференції з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере, повідомляє Суспільне.

За його словами, факти свідчать, що США не лише декларують прихильність до НАТО, а й демонструють її на практиці. У цьому контексті Рютте навів приклад, що зараз понад 80 тисяч американських військових перебувають у Європі.

"Ядерна парасолька США залишається головною гарантією свободи Європи. Я бачу ці опитування (що лише 11% європейців вважають США союзником), але факти говорять самі за себе", - сказав генеральний секретар.

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Він резюмував, що присутність американських військових у Європі та вклад у колективну оборону НАТО доводять, що США досі віддані Альянсу.

Виведення американських військових з Європи

Як повідомляв УНІАН, Сполучені Штати на початку травня офіційно розпочали масштабне виведення своїх сил з Німеччини. Речник Пентагону Шон Парнелл зазначив, що процес переїзду військових та їхніх сімей планується завершити протягом 6-12 місяців. Хоча базу не закриють повністю, кількість особового складу на ній скоротиться до 5–8 тисяч осіб.

Наразі у ФРН перебуває близько 40 тисяч американських військових - 16 тисяч у Графенвері та 10 тисяч у Вільсеку. Разом із родинами це понад 30 тисяч людей.

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