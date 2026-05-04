США почали відведення військ із Німеччини, – Bild

Зазначається, що наразі у ФРН перебуває близько 40 тисяч американських військових.

Сполучені Штати офіційно розпочали масштабне виведення своїх сил із німецького полігону – додому повернуться близько 5 тисяч військовослужбовців, повідомляє видання Bild.

Як стало відомо, основний удар припаде на бригаду "Страйкер", дислоковану у німецькому місті Вільсек.

Речник Пентагону Шон Парнелл підтвердив ці плани, зазначивши, що процес переїзду військових та їхніх сімей планується завершити протягом 6-12 місяців. Хоча базу не закриють повністю, кількість особового складу на ній скоротиться до 5–8 тисяч осіб.

Наразі у ФРН перебуває близько 40 тисяч американських військових. Однак, левова частка зосереджена саме в цьому регіоні: 16 тисяч у Графенвері та 10 тисяч у Вільсеку. Разом із родинами це величезна спільнота у понад 30 тисяч людей, пише ЗМІ.

Для місцевої влади це рішення стало справжнім шоком. Мер Вільсека Торстен Ґредлер відверто заявив, що "такий крок стане серйозним ударом по місту з населенням 6,5 тисяч". За його словами, американські гроші є фундаментом економіки цього куточка Баварії.

Проте наслідки вийдуть далеко за межі фінансів. На думку джерел видання у США, від’їзд пілотів, танкістів та зброярів фактично "оголює" східний фланг НАТО.

ЗМІ нагадує, що такий радикального кроку зроблений через особистий конфлікт лідерів держав. Дональд Трамп розгнівався через слова канцлера Фрідріха Мерца. Останній раніше публічно припустив, що "Іран здатен "принизити Сполучені Штати" у переговорах щодо завершення конфлікту".

Раніше УНІАН писав, що Польща не виключає можливості розміщення на своїй території американських військ, які будуть виведені з Німеччини.

За словами заступника міністра оборони Польщі, Варшава веде переговори зі США щодо посилення військової присутності в регіоні. Він не став ані підтверджувати, ані спростовувати, що йдеться саме про передислокацію цих підрозділів.

За оцінкою The Times, головною загрозою є не сам факт скорочення, а можливе послаблення стримування Росії та ризик розколу всередині НАТО. Аналітики застерігають, що зменшення американської присутності може знизити рівень безпеки в Європі на тлі війни РФ проти України. Також підкреслюється, що союзники США занепокоєні непередбачуваністю таких рішень і їхнім впливом на баланс сил у регіоні.

