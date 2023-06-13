Обговорення зосереджені на збільшенні поставок снарядів, засобів ППО і високоточних боєприпасів для далекобійних ударів.

Міністри оборони країн НАТО зустрічаються з главами найбільших компаній-виробників зброї, щоб вирішити проблему виснаження запасів артилерійських снарядів.

Як пише Reuters, відсутність єдиних стандартів серед виробників ускладнює постачання боєприпасів. Мета зустрічі - вдосконалити процес стандартизації НАТО, щоб забезпечити безперебійність поставок і запобігти затримкам і дефіциту в майбутньому.

Серед учасників - BAE Systems, Baykar, General Dynamics, KNDS, Nexter, Kongsberg, Leonardo, Lockheed, MBDA, Mesko, Nammo та Northrop Grumman. Обговорення зосереджені на збільшенні поставок снарядів, засобів ППО і високоточних боєприпасів для далекобійних ударів.

НАТО встановила стандарти для боєприпасів стрілецької зброї, але стандартизація артилерійських снарядів - більш складне завдання. Мета полягає в тому, щоб виробляти снаряди, якими можуть користуватися кілька країн, генеруючи значні замовлення в міру продовження конфлікту. Стандартизація буде корисною для 120-мм танкових снарядів, що забезпечить взаємодію між різними моделями танків.

Однак цей крок може зустріти опір з боку виробників боєприпасів, яким вигідно відсутність взаємозамінності, що дозволяє їм домінувати на національних ринках.

Артилерійські снаряди для України

В Європейському Союзі підготують для України 1 мільйон снарядів 155 мм, а також більше однієї тисячі ракет. Про це повідомив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель на Європейській конференції з питань оборони і безпеки.

Південна Корея досягла з Вашингтоном конфіденційної домовленості з приводу передачі Україні артилерійських снарядів і поставила велику партію на сотні тисяч боєприпасів.