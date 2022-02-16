Американські військові вже вирушили з бази у Німеччині для тренувань.

Союзники НАТО проведуть масштабні військові навчання Sabre Strike на території Словаччини.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Вже цієї ночі перша частина контингенту армії США почала переміщатися з Німеччини до Словаччини. У наземних маневрах Альянсу візьмуть участь 2000 військовослужбовців США та до 700 одиниць військової техніки.

Колони військової техніки переміщатимуться переважно вночі, щоб не ускладнювати рух транспорту.

Навчання заплановані раніше і відбудуться на відстані понад 300 км від кордону з Україною.

Такі навчання НАТО проводить раз на два роки. Після завершення маневрів війська повернуться у пункти постійної дислокації.

Як повідомляє Reuters, навчання охоплюють сім країн, включаючи країни Балтії, Польщу, Чехію та Німеччину,

Словацька частина навчань пройде довкола міста Зволен у центральній Словаччині.

У Словаччині немає іноземних військ НАТО, але міністр закордонних справ заявив у вівторок, що вона почала розглядати можливість розміщення підрозділу НАТО у рамках зусиль щодо зміцнення східного флангу НАТО в умовах української кризи.

Як повідомляв УНІАН раніше, у березні 2022 року НАТО проведе масштабні військові навчання Cold Response-2022. До них долучаться 35 тисяч військових із 28 країн - як учасників НАТО, так і партнерів Альянсу, зокрема, Швеції та Фінляндії.

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