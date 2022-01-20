Масштабні навчання: НАТО відпрацює техніку ведення бойових дій в умовах півночі

У березні 2022 року НАТО проведе масштабні військові навчання Cold Response-2022. До них долучаться 35 тисяч військових із 28 країн - як учасників НАТО, так і партнерів Альянсу, зокрема, Швеції та Фінляндії.
Про це повідомили у пресслужбі представництва США у НАТО.
Навчання такого типу НАТО проводить раз на два роки. Основним завданням є підготування армійських підрозділів країн-членів НАТО до можливих бойових дій та оборони в умовах півночі.
Участь у навчаннях візьмуть два авіаносці — американський USS Harry S. Truman (CVN-75) і британський HMS Prince of Wales (CVF).
Читайте також"Союзна рішучість": російські військові почали прибувати до Білорусі на навчання (відео)Як зазначають військові аналітики, координація та злагоджені дії в умовах Арктики необхідні військовим підрозділам НАТО на тлі посилення в регіоні військ Росії, зокрема біля Шпіцбергену.
Як повідомляв УНІАН, раніше Олександр Лукашенко анонсував позапланові військові навчання з Росією на кордоні з Україною в рамках "Союзної держави" в лютому. Такі ж навчання повинні будуть пройти згодом й у самій РФ.
Тільки частина російського війська й техніки, які прибувають на навчання у Білорусь, слідує на заявлені полігони, інша зупинилась на півшляху під Гомелем – за 40 км від Чернігівської області та за 90 км від Київщини.
Крім того, Росія проведе у січні-лютому проведе серію навчань в акваторіях Середземного, Північного і Охотського морів, у північно-східній частині Атлантичного океану й у Тихому океані.
За оцінкою розвідки, можливий напад РФ на Україну може статися у січні-лютому. Зараз РФ стягнула свої війська і техніку у трьох напрямках – зокрема на межі кордону України, Росії й Білорусі.
Водночас США попередили європейських партнерів про сплановані Росією провокації, щоб сфабрикувати привід для вторгнення в Україну.