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Масштабні навчання: НАТО відпрацює техніку ведення бойових дій в умовах півночі

Марта Гичко

19:25, 20.01.22
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У березні 2022 року НАТО проведе масштабні військові навчання Cold Response-2022. До них долучаться 35 тисяч військових із 28 країн - як учасників НАТО, так і партнерів Альянсу, зокрема, Швеції та Фінляндії.

Про це повідомили у пресслужбі представництва США у НАТО.

Навчання такого типу НАТО проводить раз на два роки. Основним завданням є підготування армійських підрозділів країн-членів НАТО до можливих бойових дій та оборони в умовах півночі. 

Участь у навчаннях візьмуть два авіаносці — американський USS Harry S. Truman (CVN-75) і британський HMS Prince of Wales (CVF).

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Як повідомляв УНІАН, раніше Олександр Лукашенко анонсував позапланові військові навчання з Росією на кордоні з Україною в рамках "Союзної держави" в лютому. Такі ж навчання повинні будуть пройти згодом й у самій РФ.

Тільки частина російського війська й техніки, які прибувають на навчання у Білорусь, слідує на заявлені полігони, інша зупинилась на півшляху під Гомелем – за 40 км від Чернігівської області та за 90 км від Київщини.

Крім того, Росія проведе у січні-лютому проведе серію навчань в акваторіях Середземного, Північного і Охотського морів, у північно-східній частині Атлантичного океану й у Тихому океані.

За оцінкою розвідки, можливий напад РФ на Україну може статися у січні-лютому. Зараз РФ стягнула свої війська і техніку у трьох напрямках – зокрема на межі кордону України, Росії й Білорусі.

Водночас США попередили європейських партнерів про сплановані Росією провокації, щоб сфабрикувати привід для вторгнення в Україну.

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