Масштабні навчання: НАТО відпрацює техніку ведення бойових дій в умовах півночі

Тренування відбуватимуться на півночі Норвегії та у Норвезькому морі.

У березні 2022 року НАТО проведе масштабні військові навчання Cold Response-2022. До них долучаться 35 тисяч військових із 28 країн - як учасників НАТО, так і партнерів Альянсу, зокрема, Швеції та Фінляндії.

Про це повідомили у пресслужбі представництва США у НАТО.

Навчання такого типу НАТО проводить раз на два роки. Основним завданням є підготування армійських підрозділів країн-членів НАТО до можливих бойових дій та оборони в умовах півночі.

Участь у навчаннях візьмуть два авіаносці — американський USS Harry S. Truman (CVN-75) і британський HMS Prince of Wales (CVF).

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