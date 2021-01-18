В Європейському Союзі, ООН і НАТО закликають владу Російської Федерації негайно звільнити російського опозиціонера Олексія Навального.
Про це йдеться у повідомленнях у мікроблозі Twitter.
Зокрема, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн засуджує затримання Навального російською владою.
Вона закликає російську владу негайно звільнити його і забезпечити його захист.
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Президент ЄК переконана, що затримання політичних опонентів суперечить міжнародним зобов'язанням РФ.
В Управлінні Верховного комісара ООН з прав людини знову підтвердили свій заклик до влади РФ провести ретельне і неупереджене розслідування отруєння Навального.
"Ми глибоко стривожені арештом Олексія Навального і закликаємо до його негайного звільнення і дотримання процесуальних прав відповідно до верховенства права", - наголосили в ООН.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що долучається до міжнародних закликів негайно звільнити російського опозиційного політика.
"Винні у спробі його вбивства із застосуванням забороненої хімічної зброї повинні бути притягнуті до відповідальності. Росія повинна поважати свої міжнародні зобов'язання щодо прав людини і верховенство права", - зазначив Столтенберг.
Навального отруїли: що було раніше
- Навальному стало погано в літаку, на якому той летів із Томська до Москви. Через що повітряне судно екстрено посадили в аеропорту Омська.
- Політика евакуювали з лікарні Омська 22 серпня 2020 року. 24 серпня у Німеччині підтвердили отруєння опозиціонера.
- 2 вересня стало відомо, що експерти з лабораторії бундесверу виявили в організмі Олексія Навального сліди отрути з групи "Новачок". Таким чином, Навальний був отруєний нервово-паралітичною бойовою речовиною.
- 4 вересня стало відомо, що експерти Мюнхенського інституту фармакології і токсикології Збройних сил ФРН знайшли сліди отруйної речовини з групи "Новачок" у крові, сечі та на шкірі Навального, а також на пляшці, з якої він пив.
- 4 вересня посли всіх 30 держав-членів НАТО на екстреному засіданні виступили з вимогою провести міжнародне розслідування у зв'язку отруєнням Навального.
- 17 січня 2021 року Олексій Навальний повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння. Його літак мав приземлитися в аеропорту "Внуково", але був перенаправлений до "Шереметьєво". Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.
- В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримано за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.
- 18 січня в підмосковних Хімках суд заарештував Олексія Навального на 30 діб. Після рішення суду Навальний звернувся до своїх прибічників із закликом виходити на вулиці.
Що таке отрута "Новачок"
"Новачок" - це група фосфорорганічних отруйних речовин нервово-паралітичної дії. Радянський Союз вів його розробки в 1970-і й 1980-і роки.
До групи "Новачок" належить більше сотні різних за структурою отруйних речовин. Найнебезпечнішими з них вважаються "Новачок-5" і "Новачок-7". Вони в вісім разів перевершують по токсичності газ VX - найбільш отруйна з усіх штучно синтезованих людиною речовин.
"Новачок" вражає нервову систему, в результаті чого жертва отруєння не може дихати і відчуває дуже сильні болі.
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