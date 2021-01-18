У міжнародних організаціях нагадують РФ про необхідність дотримуватися прав людини і верховенства права.

В Європейському Союзі, ООН і НАТО закликають владу Російської Федерації негайно звільнити російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це йдеться у повідомленнях у мікроблозі Twitter.

Зокрема, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн засуджує затримання Навального російською владою.

Вона закликає російську владу негайно звільнити його і забезпечити його захист.

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Президент ЄК переконана, що затримання політичних опонентів суперечить міжнародним зобов'язанням РФ.

В Управлінні Верховного комісара ООН з прав людини знову підтвердили свій заклик до влади РФ провести ретельне і неупереджене розслідування отруєння Навального.

"Ми глибоко стривожені арештом Олексія Навального і закликаємо до його негайного звільнення і дотримання процесуальних прав відповідно до верховенства права", - наголосили в ООН.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що долучається до міжнародних закликів негайно звільнити російського опозиційного політика.

"Винні у спробі його вбивства із застосуванням забороненої хімічної зброї повинні бути притягнуті до відповідальності. Росія повинна поважати свої міжнародні зобов'язання щодо прав людини і верховенство права", - зазначив Столтенберг.

Навального отруїли: що було раніше

Навальному стало погано в літаку, на якому той летів із Томська до Москви. Через що повітряне судно екстрено посадили в аеропорту Омська.

Політика евакуювали з лікарні Омська 22 серпня 2020 року. 24 серпня у Німеччині підтвердили отруєння опозиціонера.

2 вересня стало відомо, що експерти з лабораторії бундесверу виявили в організмі Олексія Навального сліди отрути з групи "Новачок". Таким чином, Навальний був отруєний нервово-паралітичною бойовою речовиною.

4 вересня стало відомо, що експерти Мюнхенського інституту фармакології і токсикології Збройних сил ФРН знайшли сліди отруйної речовини з групи "Новачок" у крові, сечі та на шкірі Навального, а також на пляшці, з якої він пив.

4 вересня посли всіх 30 держав-членів НАТО на екстреному засіданні виступили з вимогою провести міжнародне розслідування у зв'язку отруєнням Навального.

17 січня 2021 року Олексій Навальний повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння. Його літак мав приземлитися в аеропорту "Внуково", але був перенаправлений до "Шереметьєво". Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримано за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.

18 січня в підмосковних Хімках суд заарештував Олексія Навального на 30 діб. Після рішення суду Навальний звернувся до своїх прибічників із закликом виходити на вулиці.

Що таке отрута "Новачок"

"Новачок" - це група фосфорорганічних отруйних речовин нервово-паралітичної дії. Радянський Союз вів його розробки в 1970-і й 1980-і роки.

До групи "Новачок" належить більше сотні різних за структурою отруйних речовин. Найнебезпечнішими з них вважаються "Новачок-5" і "Новачок-7". Вони в вісім разів перевершують по токсичності газ VX - найбільш отруйна з усіх штучно синтезованих людиною речовин.

"Новачок" вражає нервову систему, в результаті чого жертва отруєння не може дихати і відчуває дуже сильні болі.

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Автор: Віталій Саєнко