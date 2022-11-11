Вони проходили на ландшафтах, "схожих на рівнинну місцевість українського степу".

Британська армія направила елітний піхотний полк і взвод операторів безпілотників в пустелю Мохаве.

Там відбулися американські військові навчання "Project Convergence", що імітують вторгнення Росії в Європу, пише The Times.

Близько 450 солдатів прибули до Каліфорнії для двотижневих навчань у Форті Ірвін, американській військовій базі площею майже 1000 квадратних миль.

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За даними видання, британські, американські та австралійські війська відпрацьовували нові бойові прийоми, спираючись на досвід війни в Україні.

Відзначається, що тренування проходили на відкритих ландшафтах пустелі, схожих на рівнинну місцевість українського степу.

Крім того, британські солдати випробували прийоми безпілотників, яким навчилися, спостерігаючи за тактикою Збройних сил України.

Що таке "Project Convergence"

Це експериментальні навчання армії Сполучених Штатів Америки, спрямовані на визначення того, як США і міжнародні партнери, включаючи Великобританію і Австралію, будуть битися в багатодоменному бойовому просторі.

Це постійна навчальна кампанія, спрямована на просування та інтеграцію союзних сил. У ході навчань испльзуются передові системи і технології.

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