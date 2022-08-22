Військовослужбовці мають бути готовими до будь-якого можливого сценарію і їм варто обговорити це питання зі своїми рідними.

Британських військових закликали готуватись ймовірного відправлення в Україну на війну проти Росії. Військовослужбовці мають бути готовими до будь-якого можливого сценарію і їм варто обговорити це питання зі своїми рідними.

Про це пише британський таблоїд Mirror з посиланням на уорент-офіцера Пола Карні та генерала Річарда Данната.

Як пише видання, наразі британські військовослужбовці "готуються до протистояння будь-якій агресії". Карні закликав солдатів перевірити свою фізичну підготовку та подбати про своїх близьких. За його словами, у разі відправленнія в Україну зв'язок військових із сім'ями може бути відсутнім тривалий час.

"Я прошу, щоб ви зараз обговорили з ними потенційну відправку. Знайдіть номери мереж підтримки та відповідних людей, які можуть їм допомогти, наприклад, офіцера відділу соціального забезпечення", – закликав Карні.

Британський генерал Річард Даннат не виключає відправлення британських військових в Україну. На його переконання, військовослужбовці мають бути готові до будь-якого сценарію.

"Це не означає, що армія збирається їхати в Україну, але обов'язком будь-якої армії у мирний час є підготовка до війни у кожному аспекті життя. Проте, враховуючи війну в Європі, агресивну Росію та стурбовані країни на кордонах Росії, цілком розумно, що британські солдати реалістично дивляться на те, що може статися", – прокоментував він.

Як повідомляв УНІАН, до 10 тисяч українців із незначним військовим досвідом або без нього зможуть пройти у Великобританії інтенсивні курси "солдатської служби", що допоможе їм у захисті України від російської агресії.

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