Найближчі союзники Трампа в Європі вважають його 'токсичним тягарем', – Politico

Ультраправі партії побоюються, що тісні зв’язки з Трампом негативно позначаться на їхніх результатах на виборах.

Президент США Дональд Трамп став настільки політично токсичним у Європі, що навіть його найближчі ідеологічні союзники все частіше розглядають його як тягар, пише Politico.

Праворадикальні популісти Європи почали віддалятися від президента США ще до того, як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зазнав нищівної поразки на парламентських виборах у неділю. Поразка Орбана, у поєднанні з наслідками війни в Ірані та конфліктом Трампа з Папою Римським, прискорила їх відступ.

"Поразку [Орбана] не можна списати лише на втому виборців. Близькість до Сполучених Штатів у нинішньому контексті не сподобалася угорським виборцям", – сказав високопоставлений представник ультраправої партії Франції "Національне зібрання".

Відео дня

"Нам потрібно триматися на відстані", – заявила лідерка партії Марін Ле Пен своїм колегам.

"Хоча деякі бачать переваги у збереженні зв’язків із Трампом, "у контексті виборів це не особливо перспективний підхід", – сказав Торбен Брага, депутат від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини".

Щоб зайняти найкращу позицію для перемоги на президентських виборах у Франції наступного року, "Національне зібрання", ймовірно, намагатиметься уникнути сприйняття своєї близькості до адміністрації Трампа. Депутати від "Альтернативи для Німеччини" дотримуються аналогічного підходу напередодні важливих регіональних виборів у вересні, зазначає Politico.

Водночас лідерка "АдГ" Аліса Вайдель продовжує намагатися підтримувати добрі стосунки з адміністрацією Трампа, заявляючи журналістам, що не вважає тісні зв’язки з Трампом тягарем і що, на її думку, "Орбан провів дуже хорошу кампанію".

Однак партія "Національне зібрання" Ле Пен поставилася до цього більш скептично, з огляду на непопулярність Трампа серед французького електорату та серед виборців самої партії.

"З моменту нападу на Капітолійський пагорб [у 2021 році після поразки Трампа на виборах 2020 року] Марін Ле Пен зрозуміла, що не варто надто зближуватися з ним. Вона дуже обережна і тримається на відстані", – сказав один із чиновників.

Трамп і вибори в Угорщині

Аналітики зазначають, що результат виборів в Угорщині став особистою поразкою Трампа. Зокрема, CNN пише, що адміністрація Трампа доклала надзвичайних зусиль, щоб підтримати лідера націоналістів на останньому етапі передвиборчої кампанії.

У той же час Bloomberg пише, що поразка Орбана вплине також і на позиції руху MAGA, який активно підтримує Трампа.

