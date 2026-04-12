'Треба переглянути НАТО': Трамп влаштував істерику в прямому ефірі

Президент США не розуміє, чому Європа його не підтримала після того, як він цілий рік ображав і принижував європейців.

США мають "переглянути НАТО", оскільки Європа відмовилася брати участь у війні з Іраном. Про це заявив американський президент Дональд Трамп в телефонному інтерв’ю Fox News.

Він зокрема озвучив неправдиве твердження про те, що США буцімто витратили 350 мільярдів доларів на військову допомогу Україні та Європі для відбиття російської агресії. (При цьому повністю проігнорувавши той факт, що США були зобов'язані надати допомогу за Будапештським меморандумом). А також згадав заяви лідерів Німеччини про те, що конфлікт з Іраном – це "не наша війна".

"Ми витратили 350 мільярдів доларів. Вони зробили заяву, заява Німеччини була зроблена, але всі заяви були зроблені. Тепер нам потрібно переглянути НАТО, тому що їх не було поруч з нами. І дозвольте мені сказати вам, і я кажу це вже 25 років, їх не було поруч з нами і не буде поруч з нами. Їх не було поруч з нами. Тепер я дуже розчарований", – сказав Трамп.

Відео дня

Трамп і НАТО: останні новини

Як писав УНІАН, країни Європи відмовилися брати пряму участь у військовій операції США проти Ірану. Деякі з них заборонили навіть використання свого повітряного простору для американських літаків, задіяних в операції.

В риториці європейські лідери також не підтримали амбіції Трампа. Так, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц поскаржився журналістам, що США не консультувалися з Європою, перш ніж почати війну. Він також висловив думку, що у Трампа нема переконливого плану того, як ця операція може увінчатися успіхом.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус був ще більш прямолінійним, заявивши, що "це не наша війна, ми її не починали". Схожу тезу озвучив президент Франції Еммануель Макрон: "Ми не є стороною конфлікту".

Вас також можуть зацікавити новини: