У Центральноафриканській Республіці повстанці заявили про вбивство кількох найманців російської "ПВК Вагнера"
Про це розповів місцевий портал Corbeau News.
За його даними, бойове зіткнення в одному з сіл на південному заході країни відбулося ще 10 лютого, проте відомо про нього стало тільки зараз. Також повідомляється, що одного з бойовиків ПВК вдалося захопити в полон.
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"Ми взяли в заручники російського найманця і вбили ще кількох. Ми також знищили їх вантажівку", - заявив представник повстанців з антиурядового угруповання Коаліція патріотів за зміни.
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