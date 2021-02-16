Одного бойовика з "ПВК Вагнера" вдалося захопити в полон.

У Центральноафриканській Республіці повстанці заявили про вбивство кількох найманців російської "ПВК Вагнера"

Про це розповів місцевий портал Corbeau News.

За його даними, бойове зіткнення в одному з сіл на південному заході країни відбулося ще 10 лютого, проте відомо про нього стало тільки зараз. Також повідомляється, що одного з бойовиків ПВК вдалося захопити в полон.

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"Ми взяли в заручники російського найманця і вбили ще кількох. Ми також знищили їх вантажівку", - заявив представник повстанців з антиурядового угруповання Коаліція патріотів за зміни.

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Автор: УНІАН